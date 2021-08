Emma Nikodýmová

Ako si sa dostala na kasting do Pána profesora?

Prihlásila som sa na online kasting, na ktorý som narazila náhodou a povedala som si, že by som to rada skúsila.

Myslíš si, že ti pomohlo aj známe priezvisko?

Na kasting by som sa prihlásila aj tak, chcela som to vyskúšať. Ak by som nepodalapožadovaný výkon, v seriáli si určite nezahrám. V herectve som síce nováčik a najprv som sa bála, že nebudem stíhať iných mojich seriálových spolužiakov, ale tým, že som v modelingovej agentúre, je to pre mňa jednoduchšie.

Nikodýmova dcéra Emma bude hrať v Pánovi profesorovi. Zdroj: TV Markíza

Akú postavu budeš hrať?

Budem hrať Miu z 2. B, ktorá v 3. sérii bude mať svoj vlastný románik. Veselá a nekomplikovaná Mia má skoro vždy dobrú náladu. Navyše je peknáa sympatická, takže nie je žiadne prekvapenie, že sa okolo nej točia chlapci. Mii savšak páči Tomi (Martin Klinčúch).

Čo na to rodičia, že budeš novou posilou v seriáli?

Nečakali to, ale milo ich to prekvapilo, držia mi palce v hocičom, v čom sa môžem ďalej rozvíjať.

Ktorí z chalanov v seriáli sa ti najviac páči?

Tak určite vybrali veľmi šarmantných mládencov, ešte sa až tak dobre nepoznáme, alenapriek tomu si myslím, že sme si všetci sadli.

