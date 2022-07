Sexbomba Lucia Javorčeková sa s číslom 2,2 milióna followerov pýšila titulom nasledovanejšej Slovenky na Instagrame. Kráska žijúca v Taliansku zverejňovala odhalené fotky a na každom zábere nebola núdza o jej obrovské poprsie. Hoci nešlo o žiadne vulgárne pornofotky, sociálna sieť tieto zábery vyhodnocovala ako porušenie pravidiel komunity a niektoré z jej príspevkov blokovala. Lucia však neprestávala, až nakoniec, po niekoľkých upozorneniach, jej sociálna sieť skrátka vymazala celý profil. Javorčeková si založila nový účet, kde informovala, že dôvodom mali byť nahlásenia, podľa ktorých mala mať rasové narážky, propagovať sebadeštrukčné správanie či týranie zvierať. Keďže nič také nezverejňovala, so sociálnou sieťou to začala riešiť, tá jej profil preverila a vrátila späť. Podľa Javorčekovej škody pravdepodobne napáchala jedna z jej najbližších osôb.

Fanúšikovia tak môžu naďalej obdivovať jej krivky a megavnady. Pred pár dňami však opäť šokovala. Rozhodla sa, že si dá zmenšiť svoje bujné poprsie. „Mnohým z vás sa to nepáči, ale je to moje telo,“ vysvetlila kráska a stihla zverejniť už aj zábery, na ktorých vidno, že jej dekolt je viditeľne menší a prirodzenejší. Nie je však jediná. V roku 2019 si prsia dala zmenšiť aj komička Evelyn. „Áno, je to pravda, ale nejako veľmi by som to neriešila, lebo to nie je úplne zjavné. Nie je to radikálna zmena, prsia mi zmenšili o dve čísla, akoby pocitovo je to lepšie,“ potvrdila nám vtedy Evelyn, ktorá prezradila aj to, že do rúk lekárov sa zverila z jedného hlavného dôvodu. „Cítim sa lepšie aj zo zdravotného hľadiska, lepšie sa mi robia veci. Som spokojná s týmto rozhodnutím,“ dodala.

V roku 2018 sa s XXL výstrihom rozlúčila aj Zuzana Plačková. Prednosti si v minulosti dala trikrát zväčšiť a aj keď s nimi bola dlhší čas spokojná, opäť si vtedy ľahla pod nôž. Prsia si tentoraz dala zmenšiť. Veľkosť 800 ml sa rozhodla zredukovať na 620 ml, pričom jej nové silikóny majú vysoký profil a guľatý tvar. Operáciu podstúpila pre svoj dobrý pocit. Menšie prednosti sa jej budú viac hodiť k postave a určite jej tak nebudú zaťažovať chrbticu.

Zmenšiť prsia si dala pred pár rokmi aj Patrícia Vitteková. Tá sa nikdy netajila tým, že ich mala zväčšené. Pre vážne zdravotné problémy sa ich však definitívne zbavila. „Keď som pred rokom mala v papieroch od doktora napísané slovo tumor mammae, v čakárni, keď ma poslali domov po osobné veci a WC papier, som sa poskladala ako domček z karát. To, čo mi letelo hlavou, nebolo nič, čo som sa dovtedy učila na seminároch, na internete či z kníh,“ napísala v roku 2019 na Instagrame. Na rozdiel od niektorých celebrít však dôverovala slovenským lekárom, nevycestovala do zahraničia, operovali ju na Slovensku a tumor odstránili. Priznala, že sa zbavila aj silikónových náplní.

No a silikónom dala pred pár rokmi zbohom aj bývalá misska Romana Škamlová. „Áno, dala som si ich vybrať, lebo sa snažím ísť naturálnejšou cestou. Čím sú prsia väčšie, tým viac opticky ženu zväčšujú a nejako sa mi to prestalo páčiť. Bez nich je to navyše pre mňa pohodlnejšie. Zvolila som si najlepších odborníkov. Nebolo to na Slovensku. Robota je špičkovo spravená, takže som spokojná a myslím si, že aj zo zdravotného hľadiska je toto lepšie riešenie,“ priznala Šarmu.

