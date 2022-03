Čo tam, že sú momentálne bez chlapov. Sestry Veronika a Daniela Nízlové sa vedia zabaviť aj v dvojici. Pred pár dňami si spravili výlet do Nízkych Tatier a pochválili sa fotkou z nóbl reštaurácie.

Napriek tomu, že len nedávno sa konečne mladučký Matúš Kolárovský priznal k otcovstvu malej Ney, s jej mamou Veronikou sa dokopy nedal. Twiinska je tak naďalej single a to isté platí aj o jej sestre Daniele, ktorej dal ešte minulý rok kopačky futbalista Stano Lobotka.

Matúš Kolárovský sa len nedávno konečne priznal k otcovstvu malej Ney. Zdroj: Instagram/veronikatwiins

Obe momentálne bývajú v dome u rodičov v Hronskom Beňadiku a tí im pomáhajú aj so starostlivosťou o ich dcérky. Aj preto si z času na čas môžu dve maminy na plný úväzok „vyhodiť z kopýtka”. Minulý týždeň si spravili výlet do Nízkych Tatier a navštívili aj vychýrenú vyhliadkovú reštauráciu s exkluzívnym 360-stupňovým panoramatickým výhľadom v nadmorskej výške 2 004 m n. m. na vrchole Chopku. Dvojičky sa poriadne ohákli, vzali luxusné kabelky Louis Vuitton v hodnote niekoľko tisíc eur, ulízali si copy a hor sa na večeru. Veď človek nikdy nevie, či by pri vedľajšom stole nesedel nejaký nový objekt na lásku...

Prečítajte si tiež: