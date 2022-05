Štáb šou sa s účastníkmi stretol dva mesiace po konci natáčania a niektorí dokonca prijali pozvanie k psychológovi Alešovi Bednaříkovi. Najpresvedčivejšie pôsobili Michal a Monika, ktorí tvrdili, že sú naďalej spolu, majú vzťah na diaľku a uvidia, čo budúcnosť prinesie. Na miesto, kde si povedali svoje áno, sa po mesiacoch vrátili aj Karin a Dušan. Tí pôsobili skôr ako dobrí kamaráti a ani raz sa nevyjadrili k tomu, či spolu ostali, alebo nie. Len nedávno sme však písali, že podľa viacerých zdrojov bola práve táto dvojica „nastrčená”. „Dušan sa do šou sám neprihlásil, oslovila ho samotná Markíza. A s Karin nie je. Má frajerku,” napísala pod ich zamilovanú fotku istá Iveta a jej slová potvrdzuje aj fakt, že Dušana sme v centre Bratislavy stretli s krásnou dlhovláskou, ktorá má byť jeho priateľkou.

Dušan a Karin zo Svadby na prvý pohľad spolu tiež neostali. Zdroj: tv markíza

Návštevu u Aleša však prijali Matej, Jozef a Martin. Práve ohrdnutý Košičan priznal, že hoci ho Mirka počas záverečného rozhodnutia odmietla, on sa nevzdal a po troch týždňoch ju „prepadol” v práci v Skalici. Prešli sa v daždi a po týždni mu prišla správa. „Napísala mi, že ona to nedáva, že to ukončila a pre ňu to hasne. Tak to haslo aj pre mňa,” priznal. Mirka však už ďalšie natáčanie odmietla, čo bol jasný dôkaz toho, že s Matejom a touto šou už nechce nič mať. Ako sme sa dozvedeli od nášho zdroja, Košičan od začiatku nebol jej typ a nespĺňal to, čo hľadá. „Všetci vedia, že bola a aj je na tmavšie typy mužov. Aj v minulosti mala takých frajerov,” povedal nám. A mnohí diváci sa zhodli, že z Mateja sa postupne vykľul poriadny „stihoman”. „,Keď mu raz povedala rázne nie, načo za ňou ešte išiel. Tiež by som nebola nadšená,” zhodli sa viaceré diváčky.

Mirka nemala o Mateja od začiatku záujem. Zdroj: tv markíza

Rovnaký postoj ako Mirka zaujala aj Janka, ktorá natáčanie po mesiacoch tiež odmietla. Vzťahová expertka Diana Fabiánová priznala, že chápe, prečo to celé takto ukončila: „Často nám vyčítali, prečo sme dali dokopy Janku a Jožka. Jožko má všetky kvality, ktoré Janka hľadala. Chcela úprimného, dobrého, poctivého a priamočiareho muža, ktorý ju bude ľúbiť. Jožko to všetko má, len to nie je v tom obale, ktorý by si predstavovala. Nie je pre ňu atraktívny.”

Jožko bol s rozhodnutia Janky sklamaný. Janka však expertom priznala, že Jožko sa jej nepáčil. Zdroj: tv markíza

S pravdou von vyšla nakoniec aj Popradčanka Janka. Tá síce Martinovi na rozhodnutí povedala, že s ním chce budovať nejaký nový vzťah, no opak sa stal pravdou. A dôvod? „Je mi to ľúto, ale od začiatku sa mi ako muž nepáčil,” povedala Alešovi na stretnutí. Ako však na rovinu povedal znechutený učiteľ Martin, nepresvedčil ju výzorom ani materiálnym zabezpečením.

