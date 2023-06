Nie je žiadnym tajomstvom, že terčom najväčších ohováraní sa stala práve víťazka Petrana. Mirka na ňu nemá jediného pekného slova, na Instagrame sa o nej vyjadruje v poriadnych negatívach a rovnako je na tom aj Priscilla, ktorá Petranu nemôže ani cítiť. Zrejme aj to nakoplo krásku s modrými očami, že už viac nebude mlčať.

Petrana sa rozhodla, že už viac nebude mlčať. Zdroj: Instagram petranagala

,,Ja som zatiaľ bola asi najväčší diplomat, čo sa týka vyjadrovania k ostatným účastníčkam šou a čo sa týka celého diania, ale keďže čo jediné, čo ostatné dievčatá dokážu robiť, je brať si moje meno do huby, tak asi je čas aj na to, aby som sa vyjadrila aj ja, pretože ja si po hlave skákať nenechám. Pohár trpezlivosti pretiekol a je čas, aby sa ľudia dozvedeli nejaké tie veci aj z mojej strany," prihovorila sa Petrana fanúšikom.

Mirka a Tomáš Zdroj: Instagram - Mirkahri

,,Jedna moja spoluúčastníčka, ktorá bola so mnou zhodou okolností aj vo finále, ktorá zobrala prehru tak veľmi ,,športovo" a je tak brutálne nad vecou, že doteraz sa ku mne vyjadruje a postuje o mne storky a doteraz ma hejtuje na hociktorej platforme, prvá vec, čo spravila, keď došla domov po prehre, bolo, že po celých Košiciach a všetkým svojim kamarátom vytrúbila to, že Tomáš je gay, a preto jej nevadí, že prehrala, pretože Tomáš on je gay. A že celé to bolo dopredu naplánované, pretože ja som z Bratislavy. Neviem, čo to s tým má spoločné, ale bolo to dopredu naplánované," smiala sa Petrana a nitku nenechala suchú ani na Priscille.

Priscilla nemá na Petranu jediného pekného slova. Zdroj: Instagram priscill.barberoyal

,,A ďalšia spoluúčastníčka, ktorej sa podarilo vypadnúť dvakrát v jednej epizóde, bola jediná, ktorá sa so mnou rozprávala, keď sa všetky dievčatá vo vile na mňa nas*ali a prestali so mnou komunikovať. Mám s ňou najviac fotiek, bola jediná, ktorá so mnou komunikovala mimo kamier a akonáhle sa zapli kamery, tak zrazu už bola proti mne a ešte keď odchádzala z vily, mi povedala, že áno Petrana, ty to vyhráš a zrazu začala šou a jediné, čo vie, je hejtovať ma na svojich strokách," dodala Petrana.

