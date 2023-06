Jednou z ústredných tém bola, pochopiteľne, Petrana. ,,Petrana je rozmaznané dieťa. To, čo som ja videla, že od rána pije alkohol – a ona ide rozprávať o mentálnom zdraví! Mne to pripadá trošku také…” povedala Mirka a do reči jej okamžite skočila Priscilla. ,,Keby len alkohol! Nikto sa k tomu nechce vyjadrovať, ale ja sa k tomu vyjadrím! Mňa sa toto aj veľa ľudí pýtalo. Oni to nedali ani do telky, pretože si povedali, že je to nevhodné. Ja som počula, že údajne – niektoré baby vo vile o tom rozprávali – Petrana tam žrala tabletky, neuroly, lexauriny a zapíjala to chľastom. Stále bola mimo. Myslím si, že je to dosť vážne, keď zožerie pol palety na posedenie,” bez okolkov povedala Priscilla.

Priscilla vytiahla na Petranu poriadnu špinu. Zdroj: YouTube