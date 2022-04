Gabriela a Karol mali mať svadbu už minulý rok v auguste. Sobáš však museli náhle zrušiť. „Môj otec ide 16. augusta na operáciu, takže čakáme, ako rýchlo sa dostane do formy. Kým toto nevyriešime, nechcem nič plánovať,“ prezradila nám vtedy Gabriela so smútkom v hlase. Po tom, ako sa jej ocko uzdravil, sa blondínka s Karolom mohli opäť pustiť do príprav svojho veľkého dňa. Našli si aj nový termín – 20. 2. 2022. Svadbu však museli aj druhýkrát zrušiť. „Karolovi vyšiel pozitívny test na covid. Nový termín máme teda 20. 4. 2021. Kamaráti si z nás už robia žarty, či to opäť zrušíme,“ povedala nám Drobová.

Dnes, v stredu, si vo Farskom kostole Panny Márie snežnej (Kalvária) v Bratislave o druhej popoludní konečne povedali svoje vytúžené áno.

S nevestou Gabikou Drobovou prišla v aute aj Jasmina Alagič. Zdroj: Emil Vaško

Model si nechala šiť u módnej návrhárky Jany Pištejovej a obrúčky s diamantmi vyberala v známom klenotníctve. Na konci januára sa dokonca zverila do rúk plastického chirurga. Nechala si zoperovať horné viečka. Gabriela vystúpila z auta v nohavicovom kostýme, vrch mala z priesvitnej čipky a za sebou ťahala vlečku.