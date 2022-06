Tereza Pergnerová je osobnosť, ktorá si prešla peklom ako málokto, ale nevzdala sa a svoj život si nakoniec dala do poriadku. Negatívne vplyvy odstránila, vyhrala boj so závislosťou a dnes sa teší normálnemu fungovaniu života. Pozrite sa, ako sa jej rodine darí...

Tereza Pergnerová (47) bola svojho času najlepšou a najpopulárnejšou českou moderátorkou, no ako to už býva v showbiznise pomaly zvykom, za veľkým úspechom prišiel obrovský pád. Napriek tomu, že mala nakročené na sľubnú kariéru a dokonalý život, nestalo sa. Terezu totižto jej drogová závislosť dostala na úplné dno.

Úspech mala pritom na dosah nielen ako moderátorka, ale aj ako speváčka a herečka. Kedysi kontroverzná osobnosť z Prahy je dcérou úspešného skladateľa, textára, scenáristu a výtvarníka Eduarda Pergnera. Jeho život sa tragicky skončil pred kamerami v televíznom štúdiu v roku 2001, kedy náhle dostal mŕtvicu, ktorá sa mu stala osudnou. Terezu podľa jej vlastných slov vychovával prísne a jej problémy s drogami niesol veľmi ťažko.

Drogy, teda najmä pervitín jej úplne zničili rodinné vzťahy, zázemie aj meno. Svoj život sa však pokúšala dať znovu do poriadku a išla sa dobrovoľne liečiť. V roku 2000 porodila svoje prvé dieťa, synčeka Samuela. Avšak, spoločne s jeho otcom Františkom Vomáčkom pokazili jej úsilie abstinovať a znovu sa ku drogám vrátili. Dva roky po pôrode sa navyše Tereza nechválne preslávila svojou "kariérou" v pornopriemysle. Za 3 milióny sa nechala nafotiť v sexy pózach pre dospelých.

Syn Samuel bol teda v tom čase v starostlivosti svojích starých rodičov. Po smrti svojho otca sa Tereza vydala za Dalibora Korejsa., ale nevydržalo to. Po štyroch rokoch sa rozviedli, no odvtedy žije so svojím súčasným partnerom Jiřím Chlebečkom. Výsledkom ich lásky bolo druhé dieťa, dcéra Natália.

