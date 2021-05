Poriadne drahý neúspech. Šanca na víťazstvo Bena Cristovaa (33) na 65. ročníku Eurovízie bola síce malá, ale ako sa hovorí, nádej umiera posledná. Spevák však do sobotňajšieho finále nepostúpil. Pritom celá jeho výprava do holandského Rotterdamu vyšla obrovský balík peňazí.

Po úspešných ročníkoch, kedy na najväčšej hudobnej súťaži sveta zabodovali vo finále 6. miestom český spevák Mikolas Josef či 11. priečkou skupina Lake Malawi, zažili naši západní susedia ľadovú sprchu. Ich zástupcovi Benovi Cristovaovi sa nepodarilo prebojovať sa do finále a hovorí sa o tom, že vraj aj v semifinálovom bodovaní sa umiestnil medzi poslednými.

"Po zverejnení songu Omaga sme sa v stávkových kanceláriách držali pomerne dobre a nikto o postupe nepochyboval. Zvrat však nastal v momente, keď začali prvé skúšky a Ben ukázal svoju nepripravenosť, "priznal českému Blesku človek zo zákulisia. Jeho slová potvrdzuje aj bývalý hlavný šéf českých výprav na Eurovíziu Jan Bors. "Príprava, to našim reprezentantom na súťaži chýba, a špeciálne tým, ktorí tu už majú vydobytý nejaký hviezdny status," reagoval Bors, ktorý v tomto ročníku prvýkrát chýbal.

Ben Cristovao je dnes najúspešnejším finalistom všetkých sérií SuperStar. Zdroj: archív

Všetky náklady na cestu, scénu, ubytovanie či licenciu stoja každoročne okolo 7 miliónov českých korún (275- tisíc EUR) z rozpočtu Českej televízie. "To, že spevák neuspeje, je úplne v poriadku, ale mal by do toho dať všetko, keď do neho niekto investuje takéto obrovské sumy," reagoval človek tímu. Samotný Bena Cristovao sa k celej kauze však nevyjadril.