Pavel Traubner sa narodil pred 80 rokmi. V nedeľu na jeho profile na sociálnej sieti pribúdalo množstvo gratulácií a nezabudli na neho ani známe tváre ako Katarína Feldeková, Wanda Adamík Hrycová či Richard Rikkon. Ako oslávil popredný lekár svoje okrúhliny?

Pavel Traubner Zdroj: Emil Vasko

„Bol som šťastný. Vzhľadom na svoju minulosť z detstva som tu už nemusel byť. A to mi dodalo silu. Pred 1,5 roka mi amputovali nohu a žiť v 80-ke s hendikepom nie je veľká výhra. No som obklopený skvelými ľuďmi, a preto som sa rozhodol byť tvrdý, odolný a schopný pomáhať druhým. Viete, ak má niekto v mojom veku tento hendikep, tak si ľahne do postele a čaká na smrť. No ja nie. Narodeniny som oslávil s manželkou,” odpovedal nám Traubner, ktorý oslavoval v menších skupinkách.

„Bránil som sa veľkým oslavám, takže sme sa po troške stretávali. Dostal som viaceré dary, no najväčšími darmi sú pre mňa život a pokoj v duši. Oslavoval som s manželkou, dcérami a tromi nádhernými vnučkami. Mali sme až 3 torty. Jednu špeciálnu mi dokonca poslala pacientka. Sú na nej fonendoskop a neurologické kladivko. Tá torta ma veľmi potešila,” dodal spokojný neurológ.