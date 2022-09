Hudobník Václav Noid Bárta a tanečnica Eliška Grabcová už majú dve deti. Vychovávajú trojročnú Elišku a štvormesačnú Aničku. Hneď po jej narodení začali chystať svadbu.

Noid a Grabcová mali najprv dve deti, až potom svadbu. Zdroj: archív

Keďže Noid bol už dvakrát ženatý, Eliška ani nemyslela, že tak skoro pôjde do toho aj tretí raz. „Hovorila som si, že bude potrebovať väčší časový odstup a že to príde na na staré kolená. Prišlo to ale oveľa skôr, tak som šťastná a dojatá,“ priznala ešte pred svadbou nevesta Grabcová.

Ale Noid sa tretej svadbe nebránil, takže od minulej soboty sú s Eliškou už aj oficiálne manželia. Tá si okamžite zmenila rodné priezvisko Grabcová na Bártová po manželovi. A bolo to vraj perfektné! Sobášili sa na malebnom romantickom mieste na pomedzí južných Čiech a Vysočiny. Akurát "hrozí", že z toho môže byť tretie dieťatko!

Kde a akú mali svadbu? Čítajte ďalej!