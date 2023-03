Petrana nedávno odpovedala na zvedavé otázky svojich sledovateľov na sociálnej sieti. Viacerých zaujímalo hlavne to, prečo si zablokovala Priscillu. „Posledná vec, čo som chcela, je riešiť niečo takéto verejne. Ale nie sme už vo vile, kde sme nútené sa rozprávať, a ja negativitu vo svojom živote tolerovať nebudem. Hlavne, ak je to od niekoho, proti komu som nikdy nič nemala. Vždy mi bola sympatická, takže neviem, čím to je,” vysvetlila Petrana a priložila aj niekoľko uštipačných komentárov na Priscillinu adresu.

Petrana z Ruže pre nevestu. Zdroj: TV Markíza

Čo o sebe Priscilla prezradila pred šou? Pozrite si vo videu:

„Pravdou je, že Petrana naozaj žrala celý pobyt na vile všelijaké lieky, preto to Macka povedala,” napísala Priscilla o svojej kolegyni z vily. „Jaaaj, ty robíš zo seba extrémne chúďatko,” komentovala Priscilla scénu, v ktorej Petrana Tomášovi rozprávala o svojich depresiách a pokuse o samovraždu. „Jaaj, Pris, ty si mnou nejaká posadnutá. Však ma nesleduj, keď sa ti nepáči,” reagovala jej na to Petrana. „Veď už ťa ani nebudem, lebo sa na to nedá pozerať, ako sa snažíš, aby ťa ľudia ľutovali,” šplechla jej Priscilla. ,,Je mi jedno, či to je neznámy človek alebo niekto, koho poznám. Keď mi stále chodia takéto negatívne správy, tak si toho človeka proste bloknem," dodala Petrana. Nuž, z týchto dvoch kamarátky určite nebudú.

