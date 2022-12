Medzi viacerými farmármi to v zákulisí poriadne škrípalo. Minh sa s niektorými odmietol fotiť, pretože, ako povedal, nebude na jednej fotke s tými, ktorých neznáša a Viktória nám priznala, že kamarátstvu medzi ňou, Muffy a Alex odzvonilo. A to si počas šou hovorili sestry...

Na snímke je Martina Korkobcová Zdroj: MATEJ KALINA

„Ja som na ne nezmenila názor na základe toho, čo som videla v telke, ale na základe toho, čo sa deje vonku. Tie vzťahy sa zmenili hlavne s Muffy a Alex. Nič konkrétne sa nestalo, nebol tam žiadny priamy konflikt, tie cesty sa nám rozišli veľmi skoro. Ja som stále v Bratislave, mám svoj život a absolútne sa to nedá spojiť dokopy, ja si vyberám iných ľudí do života. Ja som počula, že ony na mňa rozprávajú zlé veci, takže pre mňa to bola konečná. Aj z Farmy Extra som sa dozvedela, že Alex o mne povedala, že som falošná. To ma veľmi mrzí, že mi nepovedala veci do tváre. Atmosféra medzi nami je žiadna, ledva sme sa pozdravili, aj to som iniciovala ja, takže tam sa to končí,“ povedala nám sklamaná Viktória s tým, že si priala, aby celú Farmu vyhral Fifo.

Viki z Farmy. Počas šou boli s Muffy ako sestry, dnes sa nemôžu už ani cítiť. Zdroj: TV Markíza

Aj Muffy nám priznala, že s Viki si už nemajú čo povedať a kamarátstvu je definitívne koniec... ,,Ukončila to Viktória, ona sa so mnou prestala baviť," povedala nám zas svoju verziu Martina.

Prečítajte si tiež: