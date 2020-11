V sobotnej časti si Heriban a Kubovčík robili posmech zo Skrúcaného, ktorý sa pred 5 mesiacmi stal opäť otcom. „Keď bude mať vaša Ella stužkovú, tak vy už budete mať koľko rokov, preboha? 78? Ona bude mať prvýkrát panáka a v rohu bude sedieť pán praotec Skrútený, vás to nedesí?“opýtal sa ho Heriban. „Nedesí ma to. Neriešim to,“odpovedal mu Skrúcaný. „Ale asi si veľmi nezatancujete a tiež neviem, či sa vám v pamäti zachová naveky stužková,“ pokračoval so smiechom Dano a hoci to Števo bral s humorom, bolo vidno, že podobné otázky mu nie sú veľmi príjemné.

Natáčanie nového seriálu s názvom Pumpa. Na fotke je Andrej Danko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

A príjemné to nebolo ani divákom, ktorí sa ho začali zastávať. „Ľudia, čo to riešite, stužkovej sa nemusí dožiť ani ten, čo má teraz 40, riešme si svoje problémy a tých druhých nechajme na pokoji, Skrúcaný môže byť v 75 vitálnejší ako nejaký 50-nik,“ reagovala pani Emília. „Skrúcaný síce môže mať 78 rokov na dcérinej stužkovej, ale Heriban sa toho nemusí dožiť vôbec, aj keď je mladší,“pridala sa diváčka Anna. A podobných komentárov bolo viac.

