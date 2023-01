Nela zo svojho pobytu zverejňuje takmer všetko. Na Instagram pridáva fotky zo záchoda, o ktorý sa v rámci očistných procedúr s kamarátkou doslova bijú, obnažené šteklivé zábery, ako jej nahé telo obmývajú vlny alebo sa cvakne s proseccom v ruke iba v tangáčoch. ,,Hello, Good Morning. Raňajky až do postele cez prekážky, že nemajú pomarančový džús. No po výživnom telefonáte to odrazu šilo. Čo budete dnes raňajkovať vy?" opýtala sa fanúšikov a pridala poriadne odvážnu fotku. Na nej pózuje odzadu v krátkom tielku a s holým zadkom v úsporných tangáčoch. Keď sa na jej záber však lepšie zadívate, táto fotka by sa pokojne uživila aj na erotickej stránke 18 plus...

Nela Slováková je na Srí Lanke. Zdroj: Instagram nelaslovakova

,,Luxusný zadok, vždy budem tvrdiť, že máš najkrajšiu postavu, ale myslím, že ty nepatríš k ženám, ktoré sa musia prezentovať takýmito fotkami, resp. už moc často sú tu takéto pózičky a tie komentáre od nadržaných mužov, čo čítam, ah…" napísala jej dobre mienenú radu fanúšička Sandra.