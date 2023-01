Veľkou súčasťou ajurvédy je aj vyprázdňovanie sa, pretože to čistí všetky dóše v tele. Ľuďom na takomto pobyte robia často aj klystír, ktorý vyčistí črevá. A k častému behaniu na záchod dopomáha samozrejme aj špeciálna strava a šťavy. Svoje o tom vie aj Nela Slováková, ktorá je momentálne na ajurvédskom pobyte na Srí Lanke. ,,Dnes už sme nepili Ghí. Pred jógou sme vypili nejaký lektvar, ktorý sa mi dvakrát vrátil. Každú pol hodinu musíme vypiť pohár horúcej vody (fuj). Počas jógy sa nám má lektvar pekne rozhýbať v črevách a cca do dvoch hodín to má začať. Ja som začala za 20 minút. Jednoducho dobré trávenie (smiech). Za pol hodinu mi začali brutálne kŕče v bruchu. Kŕče neprestávali. Záchod neopustím," opísala Nela detailne, ako to na takom pobyte vyzerá.

Nela Slováková je na očistnom pobyte na Srí Lanke. Zdroj: Instagram nelaslovakova

No a fanúšikom situáciu aj zdokumentovala. Odfotila sa, ako tróni na záchode: ,,Už to nepočítam. Povedala by som, že tak 15-krát."