Dnes úspešná podnikateľka Nela Slováková si užíva leto v Chorvátsku, kde si začiatkom roka kúpila nehnuteľnosť. Prerobenú vilu nateraz prenajíma, no to jej nebráni tráviť voľné chvíle na Jadrane. Na svojom instagramovom profile zverejnila fotku, kde šoféruje menšiu loď, avšak úplne nahá! Kým jednou rukou si zakrýva prsia, v druhej drží fľašu šampanského. A keďže má obe ruky zaneprázdnené, loď šoféruje nohami. Nela, takto by si kapitánske skúšky rozhodne nespravila!

Nela si išla na jachte svoje a striedala jeden pikantnejší záber za druhým. Zdroj: Instagram - Nela Slováková

Prečítajte si tiež: