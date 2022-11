V nich sa jej podarilo dostať pod čepiec dvakrát, tretí sobáš ju čaká onedlho. „Zas budú otázky. Nie, nevzali sme sa stále, ale asi by som už mala… Keď vidím tieto fotky, mala by som tie šaty raz zažiť. V seriáli to bolo už tuším tretíkrát. A ešte na mieste, kde sa ženil brácho,“ napísala k fotkám, ktoré zverejnila na Instagrame. „Ďakujem za krásny mejkap a Nemocnici TV JOJ za ďalšiu peknú svadbu,“ dodala. A opäť je z nej krásna nevesta. Tentoraz povie svoje áno hereckému kolegovi z Nemocnice Mariánovi Mitašovi. Pamätáte si na jej predošlé televízne sobáše?

V seriáli Búrlivé víno sa vydala dvakrát. Najprv proti svojej vôli za šarmantného vinára Andrého, ktorého hral Filip Tůma. A aj vďaka ich vzťahu v seriáli sa dali neskôr dokopy v reálnom živote. Ich obrad sa konal vo vinárstve a na hostine bola len najbližšia rodina. Druhýkrát povedala svoje áno už osudovej láske Martinovi Roznerovi (Juraj Loj). Nečudo, že sa herečke zacnelo aj po reálnej svadbe s otcom svojich detí, čo je úplne prirodzené. Len tie okolnosti…

Nela a Filip si kúpili psa. Dali mu meno Luna. Zdroj: Instagram pociskova.nela



„Ono sa to celé u nás začalo úplne inak, ako som chcela. Chcela som najprv svadbu, potom deti. Prišli najprv deti a svadba nikde. Poviem úprimne, ako to je, sem-tam mi napadne, že by som si raz v živote mala obliecť tie biele šaty a zažiť svadbu,“ povedala nám. „Ale my sa vnímame tak, že sme rodina a vôbec to neriešime. Neviem, či to je tým, že je stále nejaká práca, alebo som bola tehotná, potom som mala malé bábätko, potom som bola znova tehotná, potom som mala malé bábätko, potom prišla robota, potom prišiel covid. Sú to však asi všetko výhovorky," vysvetlila nám Pocisková. „Nie je to však hlavná téma našich dní. Neviem, prečo. Asi tomu neprikladám až taký veľký význam. Nemyslím si, že svadba je len papier. Pre mňa je to niečo oveľa, oveľa silnejšie, celý ten obrad. Veľmi by som si želala, aby to bolo v kostole, ale neviem, ono to tak nejako ide okolo nás. Vnímame sa ako rodina, a tak to je," dodala.