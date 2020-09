Pocisková patrila kedysi k našim najväčším hviezdam. No keď v roku 2016 prvýkrát otehotnela, kariéru odsunula bokom. Neskôr prišlo druhé dieťa a o návrate vôbec neuvažovala. Až doteraz. Nela naspievala svoju vlastnú pieseň s názvom Bez teba, s ktorou sa chce do šoubiznisu vrátiť. No už niekoľko hodín po jej premiére sa Slovensko rozdelilo na dva tábory.

Nela Pocisková v klipe k piesni Bez teba. Zdroj: YouTube

,,Zimomriavky mám z tohto hlasu. Neskutočne krásny, čistý a úprimný hlas. Konečne si, Nelka, späť. Pokračuj,“ reagovala fanúšička a podobných komentárov pribúdalo. No potom sa ozvali takí, ktorým sa jej nový počin vôbec nepáči. A z jedného hlavného dôvodu. ,,Dobre mienená rada: nesnaž sa vytiahnuť vysoké tóny, ak ti na to nestačí hlas,“napísal istý Igor. ,,Nela, nechoď do výšok, nesedí ti to, zlatý stred je fajn,“ pridala sa Michaela. ,,A hlavne. Prečo ju obliekli do kimona a teplákov?" napísali ďalší.

