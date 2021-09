Herec Filip Tůma patrí k hlavným hviezdam obľúbeného seriálu Oteckovia. Mnohých preto vždy zaujímalo, prečo do seriálu nešla hrať aj jeho partnerka Nela Pocisková.

Nela dnes možno tiež mohla byť jednou z hviezd tohto seriálu, no osud to zariadil inak. „Dostala som ponuku niekoľkokrát, bohužiaľ, mala som najprv malého synčeka, následne som bola opäť tehotná a mala som maličkú dcérku a keď povyrástla, už boli Oteckovia taký fenomén, že by som tam bola zbytočne,” odpovedala na zvedavé otázky svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

Herci zo seriálu Oteckovia. Zdroj: TV Markíza