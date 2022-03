Tomáš Holý (†21) bol bez preháňania najväčšou detskou hviezdou v českej kinematografii. Žiadne iné dieťa predtým ani potom už nedosiahlo také úspechy ako on. Napriek tomu však život budúceho právnika a niekdajšieho partnera Lucie Bílej (55) tragicky skončil, keď mal iba 21 rokov. 54. narodenín, ktoré by oslávil 17. marca, sa, žiaľ, nedožil.

Talentovaný detský herec Tomáš Holý, ktorý zažiaril už vo svojej prvej minirole v komédii "Marečku, podejte mi pero!" a neskôr bodoval ako Vašek v rodinných filmoch "Jak vytrhnout velrybě stoličku" a "Jak dostat tatínka do polepšovny", sa v dospelosti už nakrúcaniu nevenoval. Bol študentom právnickej fakulty a celý život mal pred sebou. Bohužiaľ osud s ním mal iné plány a čas na tomto svete mu vymeral príliš krátky - jeho život vyhasol deväť dní pred 22. narodeninami pri autonehode. Český spisovateľ Ota Kars (54) vo svojej knižke "Jmenuju se Tomáš" popísal, ako k tragickému indicentu prišlo.

Tomáš Holý Zdroj: ara

Spoločne s kamrátmi sedel v krčme neďaleko severočeskej Kytlice, keď dostal nešťastný nápad, že sa prevezie autom svojho kamaráta. „Obaja sme niečo vypili, určite niekoľko pív. Či aj panáky, to neviem. Neboli sme tak opití, že by sme sa motali alebo padali. Mali sme samozrejme pocit, že sme v pohode, ale dobý nápad to nebol,“ citoval Kars kamaráda Holého Mirka Schlaicherta s tým, že keby odmietol, Tomáš by vraj určite sám nešiel. Lenže alkohohol im dodal guráž a túžba vyskúšať si úplne nové červené auto bola príliš veľká...

Niekdajšia televízna a filmová hviezda podľa všetkého nezvládla ostrú zákrutu. „Asi sme išli rýchlo. Potom sme asi narazili do stromu a vleteli do priekopy. To ale viem až z pneskoršej rekonštrukcie nehody. Ja si z toho nič nepamätám,“ povedal Schlaichert. „Keď som sa prebral, vyhrabal som sa z auta a potom som sa snažil dostať von Tomáša. To mi vôbec nešlo. Bol tam zaseknutý nohami, nijako nereagoval a ja som ho nedokázal dostať von,“ popisoval Mirek s tým, že v šoku utekal pre pomoc.

On sám nebol pripútaný bezpečnostným pásom, a tak pri náraze preletel čelným sklom a utrpel viacmenej len povrchové zranenie. Tomáš na tom bol ale podstatne horšie. Napriek tomu na prvý pohľad nič nenasvedčovalo tomu, že by nehoda mohla byť až taká vážna, hercovi kamaráti okamžite vedeli, že je zle. Bol v bezvedomí, mal zlomenú nohu a bezpečnostný pás zarezaný v hrudníku. Cestou do nemocnice nakoniec podľahol masívnemu vnútornému krvácaniu.

Oplakávali ho nielen televízni diváci a zdrvená mama Marie Holá (†68), ktorá sa zo smrti milovaného syna nikdy nespamätala a po 24 rokoch trápenia nasledovala syna do neba, ale i Tomášova veľká láska - o rok staršia tmavovlasá speváčka s výraznými očami Hana Zaňáková (dnes Lucie Bílá, pozn. red.). To bolo ešte predtým, než Bílá, interpretka hitov Láska je láska či Zpíváš mi requiem, začala zbierať jedného Zlatého slávika za druhým. Spoločne bývali v byte, ktorý im prenajímala speváčka Helena Vondráčková (74).

Jeho predčasná smrť dodnes nedáva spávať všetkým jeho blízkym, ktorí po ňom zostali i fanúšikom, čo ho dodnes zbožňujú. A často sa spomína aj desivé veštenie, ktoré jeho mame povedala susedka - veštkyňa. „Mala určité schopnosti a všetci o nej hovorili s veľkou úctou,“ uviedol Kars vo svojej knižke. Veštkyňa pani Márii povedala, že „vidí, ako jej syn ide na bielom koni, všetci sa na neho pozerajú, ale potom mu spadnú knihy, čo mohla byť metafora toho, že nedokončí štúdium. Druhá verzia o ňom hovorila ako o kométe, ktorá všetkých ožiari a zhasne. Keď sa Marie pýtala na vnúčatá, Tomášove deti, žena jej opakovane odmietla odpovedať a hovor ukončila.“ A bohužiaľ mala pravdu, herec vlastných potomkov už nestihol...

Smrti Tomáša Holého nikto neveril, dokonca ani jeho rodičia. „Tomášova mama Maruška ešte v tú noc privítala doma policajtov, ktorí jej prišli oznámiť, že Tomáš zomrel. Reagovala s tým, že nech si nechajú takéto srandičky, že čo je to zase ďalší Tomášov vtip. Ale vtip to nebol,“ píše Ota Kars v knihe s tým, že rovnako reagoval aj otec Holý.

