V rámci očkovania sme na chvoste v rámci EÚ. Na Slovensku máme iba 42,8 percent zaočkovaných, čo je takmer žiadny nárast oproti uplynulej nedeli. Prvým hosťom bol Michal Štofo Štofej z kapely Hudba z Marsu. Štofo vyžreboval pani Andreu z Kynceľovej, ktorá takmer okamžite zdvihla telefón. Správne povedala heslo a vyhrala 101-tisíc eur. ,,Ja nemám slov, ja som úplne hotová, strašne sa teším! Ďakujem. Ja som v šoku!" tešila sa pani Andrea. ,,Bol to veľmi milý telefonát," podotkol Marcel Forgáč.

Ďalšie nedeľné žrebovanie o finančné prémie. Zdroj: RTVS

V rámci príbehu Ludvig Bagin navštívíl pána Viliama, ktorý uplynulú nedeľu vyhral 201-tisíc eur. Ten priznal, že vo februári mu Covid zobral otca a v ten večer, ako ho vyžrebovali, oslavoval s manželkou výročie svadby. Ďalším hosťom bola naša hokejová legenda Janko Lašák. ,,Ja som dlho váhal, či sa zaočkovať. Bol som 50 na 50. Ale potom ma jeden odborník upokojil," povedal Lašák, ktorý vyžreboval pani Hedvigu zo Zavaru. Aj tá zdvihla telefón a veľmi sa tešila. Samozrejme, povedala heslo správne a vyhrala 101-tisíc eur. ,,Super, ďakujem Jankovi!" tešila sa pani Hedviga. ,,Mám tri detičky, ale určite pôjde aj na nejakú charitu," dodala.

Do štúdia prišiel žrebovať aj herec Vladimír Kobielsky. ,,V mojom prípade to bolo jednoznačné nechať sa zaočkovať. Aj moje staršie deti sú zaočkované," priznal. Vyžreboval pána Viktora z Topoľčian. Aj on zdvihol v okamihu telefón a povedal správne heslo a vyhral 101-tisíc eur. ,,Ja som v kľude, ale manželka ide odpadnúť," poznamenal a Forgáč utrúsil vtip: ,,Netešte sa predčasne," smial sa Marcel. Pozvanie prijala ďalej Lujza Garajová Schrameková. ,,Moji kolegovia sú všetci zaočkovaní, aj rodina. Najviac som sa bála o rodičov a svokrovcov, ale to je už za mnou," povedala. Herečka vyžrebovala pani Jarmilu zo Suchého, ktorá tiež zdvihla telefón, povedala správne heslo a vyhrala 101-tisíc eur. ,,Ďakujem pekne! Som celá bez seba od radosti! Vôbec som to nečakala, lebo som ešte nikdy nič nevyhrala," povedala pani Jarka.

Žrebovať prišla aj Lujza Garajová Schrameková. Zdroj: RTVS

Posledným hosťom bola pani primárka Dagmar Bodáková. ,,Mám túžbu, aby nám pacienti začali opäť veriť, lebo len vtedy môžeme začať pracovať s covidom, aby nebol taký agresívny," prihovorila sa Slovákom. Pani primárka vyžrebovala pani Máriu z Letničia. ,,Áno, pozerám sa na vás," povedala, keď zdvihla telefón a samozrejme, aj ona povedala heslo správne a vyhrala 101-tisíc eur.