Nie je žiadnym tajomstvom, že Sima Magušinová sa pri skladaní svojich skladbí inšpiruje svojim presvedčením a ako sama priznala aj vzťahom k Bohu. A ptáve to sa teraz stalo terčom posmechu na sociálnej sieti. Na mušku si ju zobrali dvaja novinári zo seriózneho slovenského spravodajstva Peter Tkačenko a Rado Ondřejíček.

„Taká vec. Už niekto napísal hanopis na Simu Martausovú alebo to zas budem musieť urobiť ja?“ opýtal sa prostredníctvom Twitteru Tkačenko a aby toho nebolo málo, napísal aj to, že speváčka je podľa neho doradu infantilná hrôza. K nemu sa pripojil kolega Rado Ondřejíček. „Ona je kresťanka. Nemal by si sa vysmievať postihnutým,“ napísal na adresu speváčky a dodal, že jej tvorba je nekreatívna, uslintaná, gýčová sr*čka.

,,Tá tvorba, ktorú ona produkuje je povrchný gýč obmedzený práve jej kresťanstvom. Ona je taký Heger medzi speváčkami. Ale áno, každá náboženská viera je z môjho pohľadu mentálna diagnóza. Pokojne sa urazte,'' zaznelo v komentároch, ktoré pokračovali a narážali aj na manžela speváčky, ktorý sa svojou vierou tiež netají.

Túto ich nevhodnú konverzáciu okamžite odsúdili viacerí novinári, ale aj politici, no Tkačenko nevidí dôvod ospravedlniť sa a na svojom profile si robí z celej veci posmech. ,,Pre potreby trestného oznámenia z nactiutŕhania by som ešte poznamenal, že by som zakázal bryndzové halušky, cestoviny, dopravný servis, Vianoce a oslavovanie menín. Nech už to trestné oznámenie za hanobenie neviem čoho za niečo stojí,'' vyjadril sa novinár po tom, čo si svoju švagrinú obránil prostredníctvom blogu právnik Ján Magušin, ktorý apeloval na to, že práve nevhodné komentáre Ondřejíčku by mohli byť tresne napadnuteľné. Na celej kauze sa doteraz Tkačenko baví. ,,Pani manželka mi povedala "Je suis Tkačenko", čiže nakoniec to dobre odpadlo,'' zverejnil na sieti ďalší status. Ešte predtým však ironicky pridal ďalšiu otázku: ,,už niekto napísal hanopis na Marylina Mansona alebo to zas budem musieť urobiť ja?“

Toto správanie odsúdila aj RTVS a postavila sa na stranu Simy. ,,RTVS si váži princípy tolerancie a ostro odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu. V súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom tolerancie a témou šikany pre náboženské presvedčenie, ktorá rezonovala v médiách v uplynulých dňoch, odvysiela RTVS dnes 16. novembra o 22.15 h na Jednotke koncert Simy Magušinovej pod názvom Mosty Gesharim: Sima Martausová. RTVS týmto krokom vyjadruje podporu speváčke Sime Magušinovej."