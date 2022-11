Nie je to tak dávno, keď sme na jeseň minulého roka písali, že si naštvané mamičky poriadne zgustli na Mirovi Jarošovi. Spevák mal totiž vo videoklipe farebné traky, čo mnohých rodičov pohoršilo. Verejne sa do neho pustili, že údajne propaguje LGBT komunitu a mieša do toho deti. V júli 2022 čelil ďalšej kritike - že pýta vysokú cneu za lístky na jeho koncert. No a najnovšie sa ľudia nechutne obuli do jeho mamy.

Miro Jaroš si podľa jeho slov na hejty na jeho osobu už dávno zvykol, no to, čo sa stalo teraz, prekračuje všetky hranice. Ľudia sa totiž verejne posmievajú jeho mame, ktorá mimochodom nedávno prekonala vážnu chorobu. "Niekto ma označil v komentároch pod článkom, ktorý vyšiel o mne a mojej mame vraj: „Miro, preboha, daj matke spraviť zuby, nech sa tu takto nevyškiera!“ alebo “Pani by sa mala nad sebou zamyslieť a nie vystavovať svoj chrup na verejnosti“ písalo sa v ďalšom príspevku. Priznávam, že moja prvá reakcia po prečítaní bola, že do mňa vošiel hnev. Nádych, výdych... Potom si hovorím: V čom budem lepším človekom, ak to vrátim ďalším útočným komentárom? Nenávisť plodí nenávisť. Tu som sa zastavil..." zveril sa Jaroš so šokujúcim útokom na jeho rodinu.

Miro Jaroš opäť riešil dotazy ľudí. Tentokrát vysvetlil, prečo sa nefotí s deťmi po koncertoch. Zdroj: Facebook Miro Jaroš

"Počas svojej kariéry som si zvykol na kritiku. Koniec koncov milujem prácu, ktorá so sebou prináša, bohužiaľ aj takúto stránku. No dodnes som si nezvykol na to, keď niekto ponižuje mojich blízkych," priznáva otvorene spevák s tým, že jeho mama prekonala ťažké ochorenie. "Moja mama mala rakovinu a po ťažkej liečbe ožarovaním sa jej zničili zuby. Daň za to že sa vyliečila. Nikdy o tom nehovorila, ale domnievam sa, že to pre ňu nebolo ľahké. Napriek tomu počas celej liečby bola optimistka a keď sa vyliečila, zobral som ju na dovolenku, aby si po náročnej liečbe oddýchla. Tešili sme sa, že je zdravá a natočili sme spolu videoklip. Nič nie je lepšie. Bola v ňom sama sebou, spontánna, smiali sme sa a tešili zo života. Naplno. Pretože ako sa tam spieva - miluje život, kvety a ľudí. Mrzí ma a ťažko sa mi chápe, že máme niektorí potrebu si pichnúť do človeka, ktorý je šťastný, no nevyzerá podľa našich predstáv," hovorí s tým, že našťastie jeho mama to berie s nadhľadom.

"Som rád, že mama si z takýchto rečí nerobí ťažkú hlavu, pretože vie, že je to zrkadlo ľudí, ktorí sa takto vyjadrujú. Keď som jej povedal, že mám potrebu napísať o tom, čo ma hnevá, povedala: „A napíš tam, že Jarošová sa bude smiať vždy, keď bude mať dobrú náladu. So zubami, či bez nich!“ celá ona. Zamyslel som sa, prečo mám potrebu o tom písať?! Rád by som využil to, že tu mám mnohých z vás a rád by som k vám prehovoril..." pokračoval Miro.

"Čo je šťastie? Niekto môže za vrchol šťastia považovať úspech v kariére, že má milujúceho partnera, či skvelú rodinu. Pre niekoho môže byť vrcholom šťastia parádny chrup, pre iného to môže byť, že vyhral boj nad zákernou chorobou. Sme rôzni, aj naše hodnoty sú iné. Skúsme byť však k sebe láskaví. Zastavme sa predtým, než začneme s kritikou. Hlavne keď nepoznáme súvislosti," dodal.