Farma bez Bagara akoby ani nebola. Diváci ho opäť uvidia na obrazovkách v ďalšej sérii šou. Martin sa aktuálne prihovoril fanúšikom na Instagrame, kde zverejnil poriadne nechutné zábery. „Kravičkám skončila práve pedikúra. Áno, sú to kravské ho*ná,“ napísal hospodár na svojom Instagrame a priložil aj krátke video. „Tak, takto vyzerám, keď sme práve dorobili paznechty. Šup do vane,“ hovorí v ňom Martin, ktorý má na tvári i po celom tele kravské hovienka. A ako už avizoval aj vo videu, hneď sa hodil do vane. A odtiaľ sa tiež nezabudol pochváliť záberom.

Ten zachytáva jeho nohy v zakalenej vode, pričom si drží v ruke misku s ovsenou kašou. „Raňajky do vane a očista bola nevyhnutná,“napísal k fotke z kúpeľne, no pred tým, ako sa šupol do vane, mal sa najprv opláchnúť, až potom si pohodlne ľahnúť.

