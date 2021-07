O Vacvalovej je známe už nejaký ten piatok, že úplne podľahla behu a vôbec nie na krátke vzdialenosti. Aktuálne absolvovala preteky v Taliansku, kde odbehla až neuveriteľných 110 kilometrov s prevýšením 7 400 m v Alpách. A skončila dokonca na 1. mieste.

Slovenská moderátorka Lenka Vacvalová je známa svojím aktívnym životným štýlom. Zdroj: instagram/ @lenkavacval

„Boli to jednoznačne moje (zatiaľ) najťažšie a najtechnickejšie preteky. Cítila som sa pripravená, aklimatizovaná z niekoľkých štvortisícoviek a skvelo zregenerovaná. Extrémne prevýšenie hralo v môj prospech,” zverila sa šťastná Lenka, ktorá prekonala samu seba, no pohľad na jej dokaličené nohy až taký šťastný nebol. Vacvalovej sa totiž porobili nepekné otlaky a akoby jej „splesniveli” nohy z tenisiek. „Dali sme to skontrolovať zdravotníkovi. Bolo to ,v poriadku‘. Jednoducho teplo a vlhko celých 110 km nie je ideálny stav,” vysvetlila Lenka. V je prípade to však nebolo prvýkrát. Minulé leto sa ukázala v spoločnosti v šľapkách, kde predviedla zdevastované nechty na nohách.