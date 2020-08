Filip Tůma (42) už neraz dokázal, že so zdieľaním svojho súkromia na sociálnej sieti nemá problém, no najnovšie sa s fanúšikmi podelil momentom z nakrúcania Oteckov. Hlavnou aktérkou poriadne uleteného videa bola kolegyňa Monika Hilmerová (45).

Nie je žiadnym tajomstvom, že v markizákcom seriáli Oteckovia sa stretla partia hercov, ktorí si mimoriadne na pľaci rozumejú. A aj mimo neho. A počas prestávok už hlavní hrdinovia niekoľkokrát ukázali aj fanúšikom cez sociálne siete rôzne zábavné videá, ako sa vedia v zákulisí odviazať. Inak to nebolo ani teraz a hlavnou aktérkou bola dokonca Monika Hilmerová. Tá chytila do ruky klobásu ako mikrofón a začala do nej hovoriť, pričom oproti nej sedel kolega Tůma. A ten to všetko zdokumentoval na video.

„Filip, o tebe je naozaj známe, že sa staráš o svoju postavu, že pracuješ na sebe. Mohol by si divákom prezradiť svoj tajný tip, ako na to?“ opýtala sa ho Monika, hovoriac do klobásy. Nuž, aj takto zábavne sa dá krátiť čas na natáčaní...

Anketa Prehnal to podľa vás Filip týmto videom? Áno 0%

Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný