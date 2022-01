Aj tento piatok sa diváci Jednotky môžu zabaviť pri šou Milujem Slovensko, ktorá však prichádza so zmenou. „Dobrý večer, je tu opäť Milujem Slovensko,“ zahlásil po úvodnej pesničke Martin Nikodým. Vzápätí sa ozval kapitán tímu Dano Dangl: „Nová hlasová úderka!“ Reagoval tak na to, že na pódiu sa neukázal spevák Samo Tomeček, ktorý je roky súčasťou tejto šou, ale jeho kolega Martin Madej.

„Ale, ale, ale, aj som si vravel zo začiatku, že ‚voľaká‘ je ta Lipová lyžka iná. Nie horšia, ale iná! Martinko, dovoľ, aby som ťa srdečne privítal v šou Milujem Slovensko. Dámy a páni, Martin Madej,“ predstavil ho Nikodým. „Ďakujem a dobrý večer! Aj odtiaľto zhora – je to úžasná šou,“ priznal Madej. „Asi by sme mali vysvetliť, prečo si tu. Nie je to o tom, že Samko už nemiluje Slovensko, ale jednoducho sa budete striedať,“ vysvetlil Nikodým. „Veľmi dobre, Martin, cítim novú energiu,“ zakončila to Adela. Reláciu uvidíte už dnes o 20.30 h na Jednotke.