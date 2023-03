Šéfkuchára Martina Nováka čakalo po príchode do Banskej Štiavnice viacero prekvapení. Najväčším šokom bolo pre neho, že dvaja kuchári Ján a Andrej počas pracovnej doby popíjajú alkohol, vzápätí sa dozvedel, že majiteľ reštaurácie Štefan doslova nadáva personálu. A keď zbadal, aké niektoré jedlá spomínaná reštaurácia ponúka, nestačil sa čudovať. No a tzv. zlatým klincom návštevy tejto prevádzky bola informácia, ktorú prezradil kuchár Ján.

Martin Novák zo šou Na nože zavítal do reštaurácie v Banskej Štiavnici. Tam sa stretol s alkoholom na pracovisku. Zdroj: tv markíza

​Ten má vraj viac ako blízko k svetoznámemu šéfkuchárovi Jamiemu Oliverovi. Janova dcéra totiž kedysi pre neho pracovala v Londýne ako kuchárka, no a stalo sa, že s ním vraj prežila románik a má s ním dieťa a štiavnický kuchár Ján má teda vnuka. Teda on to tak tvrdí. Či je to naozaj pravda, sa nám cez Markízu a štáb šou Na nože zistiť nepodarilo. Reláciu Na nože môžete sledovať každú stredu o 20.30 hod. na Markíze.