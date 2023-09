Renáta Názlerová bola kedysi známou tvárou z obrazovky a objavovala sa vo viacerých projektoch JOJ-ky. Televízii však dala zbohom a od októbra 2021 zastávala post riaditeľky Centra sociálnych služieb. V polovici tohto februára ju však odvolali. Bývalá moderátorka a teraz už aj exriaditeľka DSS tvrdila, že bola odvolaná pre jej prílišnú mediálnu viditeľnosť. Podľa jej slov bol iniciátorom odvolania župan Juraj Droba. Do televízie však návrat nechystá.

TV JOJ Summer Party - Letná média party televízie JOJ. Na snímke je Renáta Názlerová. Zdroj: MATEJ KALINA

„Ak mám dobré informácie, tak nie (smiech). Jedine v reprízach, ale taký je život. Nie som profesionálny herec, preto ma ani netrápi a neťaží, že nie som na obraze,” povedala nám na nedávnej jojkarskej párty. Aké má teda plány? „Mám tajný sen, ktorý vám však povedať nemôžem,” priznala nám tajnostkárka Názlerová, ktorá však dostala skutočne prekvapivú ponuku.

Verejnosť ju pozná hlavne ako televíznu advokátku. Zdroj: TV Joj

„Práve teraz som dostala aj nejaké ponuky do politiky, pred týmto volebným obdobím, ale vyhodnotila som, že nie som schopná do týchto exkrementov ísť, lebo to nie je politická scéna, ale scéna exkrementov. Nie je to pre mňa. Na jednej strane chápem, že keď slušní ľudia budú od toho dávať ruky preč, tak to asi nevyriešime. Ale na druhej strane som si uvedomila, že sa možno budem snažiť byť viac občiansky aktívna, možno viac postovať svoje postoje, svoje názory, viac pomáhať ľuďom, uvedomovať si, kde je ten problém, aká je tá chyba a čo s tým môžeme urobiť. Tak trošku akoby zo zákopu pomáhať tomu, aby sa tá situácia u nás zlepšila,” dodala s tým, že práce má stále dosť. „Čo sa týka práce, som celý život lektor, kouč - vyučujem dospelých, pracujem pre firmy, pomáham ľuďom zvládať rôzne životné situácie. V tom budem určite ďalej pokračovať.”

