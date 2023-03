Módna návrhárka a spisovateľka Rebecca Justh popiera zákony prírody. Má 66 rokov, no pri pohľade na ňu by ste to v živote nepovedali. Každý, kto ju pozná, vie, že nemá problém vyjadriť sa k rôznym témam, dokonca ani pikantného charakteru. Aj preto bola v stredu večer hosťom legendárnej relácie K-FUN na rádiu ViVA. A prezradila skutočne horúce detaily!

Rebecca Justh zasadla do štúdia v rádiu presne o 22. hodine. Spovedala ju legendárna dvojica docent Hormón a inžinier Vagimír (Mário Gotti a Alexander Štrba). Ich debata začala poriadne zhurta. Dvojica chcela vedieť, či má rada orálny sex. ,,Ja som na slovíčka, takže spojenie orálny sex pre mňa neexistuje. Orál je orál a sex je sex”, vysvetlila.



Riešili sa však aj sexuálne polohy. Rebecca si nevedela vynachváliť slávnu ,,69”. “Tá poloha je úžasná, povedzme si na rovinu - na “leňoša”. Spodná šestka to má úžasné a ten hore stráca oveľa viac kalórií, takže vždy si vyberte polohu podľa toho, ako ste sa najedli”, priznala bez okolkov.



Aj vo svojich 66-tich rokoch to dokáže ustáť na jednej nohe. Roznožky cvičí dokonca každý deň. Zdroj: Instagram/rebeccajusth

Na otázku, aká je v sexe ona, bez zaváhania odpovedala: “Som výborná!” Čím dala jasne najavo, že vo svojom veku je stále sexuálne aktívna: ,,Keďže poznám svoje telo, stále všetko funguje a nemyslite si, že všetky ženy po 50-ke sú hneď hotové.” Zrelým poslucháčkam dokonca aj poradila: “Pokračujte ďalej a buďte šťastné, skúmajte svoje telá a garantujem, že to telo vám to vráti”.



Rebecca Justh prijala pozvanie do legendárnej relácie K-FUN na rádiu ViVA, kde prehovorila o pikantnostiach zo svojej spálne. Zdroj: Rádio VIVA

Moderátori chceli vedieť aj to, či si trénuje “svaly” svojich intímnych partií. “Áno, je to normálne. Som gymnastka, a tak musím vedieť všetkým hýbať,” nehanbila sa priznať. Dokonca povedala, že neostáva rozhodne iba pri jednom čísle. Pri jednom orgazme teda ani zďaleka nekončí. “Ja som multi-orgazmická. A ako sa prejavuje môj orgazmus? Prestanem dýchať, no som ticho a nie som vôbec hlučná. Orgazmus je liek na migrény, pretože počas neho dochádza k prekrveniu a kyslík tak dostanete do celého tela”, dodala s tým, že dokonca študovala aj kamasútru.



