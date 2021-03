Herečka Eva Pavlíková (60) sa po dlhšom čase vrátila do seriálu Oteckovia. Vo veľkom rozhovore nám prezradila, aký bol pre ňu návrat a aj to, ako sa jej podarilo prekonať ochorenie koronavírusu.

Aký bol návrat do seriálu Oteckovia?

Už niekoľkokrát mi avizovali, že moju postavu babičky MuDr. Wagnerovej vrátia späť do deja, ale niekoľkokrát sa neudialo nič. Tak som vlastne už aj zabudla na tú možnosť. A odrazu sa mi ozvala produkčná, že ma scenáristky vrátili do deja a že čoskoro pôjdem točiť. Musím sa priznať, že v týchto covid časoch ničoty pre nás umelcov som sa naozaj potešila, lebo ponuka prišla v pravú chvíľu, keď by som bola určite upadla do skepsy. Nikto z nás nevie, čo bude a ako a kedy sa život a kultúra, v mojom prípade divadlo vrátia naspäť do života, ako to bolo pred pandémiou. Takže som dostala akoby vietor do plachiet. Aspoň trošku som sa ponorila opäť do mojej práce, ktorú mám nesmierne rada a ktorú vykonávam už desaťročia.

Takže vás to finálne potešilo?

Samozrejme, pocvičiť si pamäť nad textami a stretávať sa s milými ľuďmi, odskočiť si na chvíľu do kolektívu, aj keď, samozrejme, s rúškami, testami, respirátormi. Pri všetkej zodpovednosti je to pre mňa veľmi príjemné. Moja rodina v seriáli sú Marek Fašiang, ako zať Tomáš, ktorého poznám ešte od jeho detstva. Je to syn mojej spolužiačky z VŠMU Ingrid Fašiangovej a musím povedať, že je to veľmi slušný a dobre vychovaný mladý muž (mama môže byť na neho pyšná). Naša spolupráca je veľmi fajn. Malá Laurika Gavaldová, ktorá hrá moju vnučku Julku, je veľmi milé, láskavé, šikovné a pokorné dievčatko. Aj ma vystískala, keď som prišla, akoby sme naozaj boli rodina. Musím sa priznať, že sa mi s ňou pracuje skvele. Ďalej Paľo Topolský je môj konškolák z VŠMU. 40 rokov sme nepracovali spolu. Monika Hilmerová, Filip Tůma a ďalší. Všetko veľmi príjemní ľudia a skvelí herci. Takže som rada súčasťou tohto kolektívu a ešte skvelého výrobného štábu.

Seriálová svadba. Zdroj: Instagram

Diváci na váš návrat reagovali negatívne, mali ste aj vy ten pocit?

Samozrejme. Postavu prísnej svokry z prvej série nemali radi. Báli sa, že opäť budem robiť Tomášovi zle, ale môžem ich ubezpečiť, že scenáristi vypočuli moje prosby a babička Marika už bude mať oveľa ľudskejšie črty ako v prvej sérii. Som tam jedinou zástupkyňou starých rodičov spolu s Paľom Topolským, a keďže si myslím, že úloha starého rodiča v živote dieťaťa je nesmierne dôležitá zo všetkých stránok, som rada, že naša dvojka babičky a dedka je tu zastúpená a celkovo vtipne a láskavo vedená. Takže si myslím, že sa diváci majú na čo tešiť.

Pokračovanie na ďalšej strane: