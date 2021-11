Odkedy sa farmárka Natália dozvedela, že do duelu zrejme poputuje Miška a ona je tiež ohrozená, začali ju trápiť zdravotné problémy. Neustále sa sťažuje, aká je slabá, no keď leží pri Mesutovi, akoby jej ruku nabila neviditeľná energia.

Z Natálie sa už pomaly smeje celé Slovensko. Mesut ju viackrát urazil, správa sa ako hulvát, no ona okolo neho neustále poskakuje a prihovára sa mu maznavým hlasom. A odkedy sa vrátil zo zvonice, neustále sa po ňom vešia. Najnovšie však vyhlásila, že sa cíti zle a jej organizmus je oslabený. Mnohí farmári si však myslia, že ide iba o jej taktiku nedostať sa do duelu. ,,Keby mi bolo tak zle, tak tu nezošrotujem toľko jedla ako ona. Večer zjedla dva taniere segedínskeho, sedem knedlí a na druhý deň na obed si opäť naložila najviac. Asi jej až tak ťažko nie je,” zhodnotila Tete.

Natália najprv celý deň plakala, že sa necíti dobre, no neskôr... Zdroj: tv markíza

Zdravotné problémy ju zázračne prešli aj v momente, keď sa prebudila pri Mesutovi v sluhovni. Kým on spokojne ležal na chrbte, ona nenápadne rukou vliezla pod jeho spací vak a z jeho slastného výrazu bolo jasné, kam si to namierila. Natália, nabudúce to rob aspoň menej nápadne, pretože na inkriminovanom mieste sa ten spacák záhadne nadvihoval.

Mohlo by vás zaujímať: