Bývalá misska Natálie Kočendová vyzerá ako živá Barbie. Táto dokonalá žena je čerstvá výherkyňa prestížnej svetovej súťaže krásy Top Model of the World. Osud ju stihol už aj kruto vyskúšať. V roku 2020 sa stala vicemiss v súťaži Miss ČR, ale keď sa zakrátko zistilo, že bola vtedy tehotná, hrozilo jej, že o titul príde. Pravidlá súťaže to totiž nepripúšťajú. Riaditeľke súťaže Taťjane Makarenko však nejako prirástla k srdcu a úspešne zabojovala, aby sa v jej prípade urobila výnimka. Ako matka by sa však už asi nemohla zúčastniť na svetových súťažiach o titul miss. Natália sa, žiaľ, mamou nestala. Keď bola v šiestom mesiaci, synček, pre ktorého už mali s partnerom Lukášom Vlačuhom vybraté aj meno, jej v brušku umrel.

Natálie Kočendová v septembri 2020 prišla o milované bábätko. Zdroj: Instagram

Natálie s Lakym po smutnej udalosti uvažovali o ďalšom pokuse o dieťatko a nevylučovali ani adopciu. Plány však zmenil rozchod. Kráska v júni priznala, že ich vzťahu už dávnejšie odzvonilo. Možno aj preto sa rozhodla, že novú lásku si pôjde nájsť do šou Love Island. Do oka jej okamžite padol brankár David, s ktorým momentálne vo vile tvorí pár. Súťažiaci tejto šou pred kamerami neustále hrajú aj rôzne horúce hry, na ktoré si krásky schválne obliekajú čo najodvážnejšie bikiny.

Natália a David z Love Island. Fandíte tomuto páru? Zdroj: VOYO

A potom sa stane nehoda ako pri Natálii Kočendovej. Keď ju David zdvihol na ruky, celému Česku a Slovensku sa naskytol naozaj zaujímavý pohľad. ,,Bože, ten spodok Kočendovej. Všetci vedia, že sa svojím vzhľadom živí ako modelka a produkcia Love Island zverejní takúto foku? Pardón, ale táto fotka by bola dosť ponižujúca pre obyčajné dievča, nie to pre prakticky verejne známu slečnu, ktorá si buduje svoju kariéru na svojom vzhľade,” napísala diváčka Terinka. ,,Mne táto fotka príde už moc... Malý kúsok látky a je jej skoro vidieť až niekam… Nie úplne šťastne vybratá fotka,” zhodli sa viacerí fanúšikovia šou.

