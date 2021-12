Príbeh večne ufrflaného muža, ktorý sa volá Ebenezer Scrooge, pozná zrejme každý. A aj jeho osud, keď ho duchovia Vianoc minulých, prítomných a tých, ktoré ešte len prídu, vezmú na cestu, ktorá mu otvorí oči. A maskéri spravili z Jima Carreyho vernú kópiu dudroša zo slávnej rozprávky.

Jim Carrey ako slávny Ebenezer Scrooge. Zdroj: Internet

A čo taký Grinch? Príbeh rozpráva o mestečku Whoville, kde žijú všetci obyvatelia nadšení Vianocami – okrem jedného... starého dudroša Grincha na úpätí hory so psíkom Maxom, ktorý sa rozhodne ukradnúť Vianoce. Samotný film je síce kult, no Jimovi priniesol aj mnoho náročných situácií. Vytvoriť masku Grincha na každé nakrúcanie trvalo niekoľko hodín. Jim Carrey v interview prezradil, že prvý raz sedel v maskérni 8,5 hodiny, kým mohol ísť na pľac. „Zakaždým to bolo, akoby ma pochovávali zaživa," priznal pred rokmi. A keď Jim povedal, že úlohu nedohrá, nastúpil na scénu odborník, ktorý vyučuje v amerických tajných službách CIA, ako sa vyrovnať s mučením. Ten Jima trénoval tak, aby dlhé hodiny počas vyrábania masky prežil v relatívnej pohode. Jim mal búchať päsťou o svoje stehno a dokonca mohol aj fajčiť. Mal si zapnúť televíziu a venovať sa rôznym iným aktivitám, aby zamestnal svoju myseľ. Podľa vlastných slov mu najviac pomohlo počúvať BeeGees. „Musel som fajčiť cez dlhý drevený nadstavec, aby sa mi od cigarety nechytili tie veľké vlasy a fúzy, ktoré som mal na sebe.“