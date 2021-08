Tohtoroční farmári ostanú poriadne prekvapení. Čaká na nich opustený statok v lone prírody. To však ani zďaleka nie je všetko. Tentoraz ich do cieľa ani náhodou nikto neprivezie, ako to doteraz bývalo zvykom. S ťažkou batožinou sa budú musieť pešo brodiť bahnom, hustým lesom či strmými skalami. Jedna skupina však zažije horor.

15 farmárov sa na začiatku rozdelilo na tri skupiny a do cieľa putovali z troch rôznych strán. Na každú päticu čakal list, v ktorom bolo napísané, čo ich čaká. To, čo nasledovalo, všetkých šokovalo. S ťažkými kuframi, taškami či batohmi sa museli trmácať po hustom lese, po blate, kopcoch či jaskyni. Jedna zo súťažiacich, sexica Niki, sa psychicky zrútila hneď na začiatku. Po kilometroch namáhavého stúpania s ťažkým nákladom sa rozplakala a totálne rezignovala.

Farmárka Niki už nevládala a poplakala si. Zdroj: TV Markíza

Pre každý tím farmárov bola nachystaná osudová úloha. Jeden sa musel vyštverať na strmú skalu a následne ju zlaniť a tam nájsť nástroje, ktoré sa im hodia na farmu. Klaustrofobické prostredie, úzke chodby, netopiere v jaskyni či prvé skúsenosti so zlaňovaním potrápili aj statných chlapov.

Spočiatku sa pätica farmárov tešila z pohodovej plavby. Zdroj: TV Markíza

Tretí tím, ktorý začínal v Karpatoch, však vychytal najhoršiu úlohu. Podľa návodu musel z dreva zostrojiť plť a zdolať na nej divokú rieku Váh. V tejto skupinke bola aj najstaršia účastníčka šou 56-ročná Bea. Zo začiatku si pätica síce vychutnávala pohodovú plavbu, no potom prišla dráma ako z filmu. Ich amatérsky zhotovená plť narazila do veľkej skaly, prelomila sa a všetci spadli do studeného rozbúreného Váhu. „Držte ma!” kričala zúfalá Beby, ktorú unášal silný prúd. „Mali sme strach o tú staršiu pani,” povedal jeden zo šokovaných farmárov. „Veľmi som sa bála, či sa niekomu niečo nestane, pretože nie všetci sme výborní plavci,” reagovala farmárka Stanka. Ako to dopadne, si pozrite už dnes večer na Markíze v premiérovej Farme.

Prečítajte si tiež: