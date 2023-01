Známy investigatívny novinár Marek Vagovič na skolnku roka šokoval vyhlásením, že v RTVS končí a uviedol aj šokujúce dôvody. Krátko na to sa však ozvalo aj vedenie v Mlynskej doline!

Marek Vagovič 30. decembra šokoval všetkých svojich priaznivcov. „Končím ako moderátor relácie Pod povrchom. Primárne som chcel volať rešpektovaných odborníkov, ktorí stoja v prvej línii zápasu s korupciou a mafiou – policajtov, prokurátorov, sudcov. Mojou ambíciou však bolo pozývať aj ľudí z pomysleného druhého brehu barikády. Vrátane kajúcnikov typu František Imrecze,” napísal Vagovič s tým, že vedenie RTVS začalo mať proti tomu veľké námietky.

Marek Vagovič v relácii Pod povrchom končí. Zdroj: RTVS

„Začalo to ‚nevinnými’ poznámkami, či je, naozaj, nevyhnutné robiť s ním rozhovor – a keď už to musí byť, či ho radšej neodložiť na neskôr. Časť vedenia RTVS sa totiž obávala, že bude hovoriť o živých veciach v kauzách, kde je kľúčovým svedkom. Po konzultácii s právnym oddelením bol rozhovor napokon predsa len odvysielaný. Obavy pominuli, relevantní ľudia z vedenia televízie boli s výsledkom maximálne spokojní. Inak to však videla Rada RTVS, kde majú svoje záujmy aj politické strany a vplyvní oligarchovia. Televízii som zároveň oznámil, že som ochotný pokračovať len pod jednou podmienkou: že mi bude nielen ústne, ale aj písomne garantovaná úplná autorská sloboda a nezávislosť pri výbere tém a hostí,” pokračoval Vagovič, ktorý zdôraznil, že RTVS zhodila jeho požiadavku zo stola s tým, že ak si s dramaturgičkou relácie myslia, že sú bohovia, majú ju robiť na vlastnom webe. Čerešničkou na torte bolo aj oznámenie o zmene vysielania.

Marek Vagovič vyspovedal v relácii Pod povrchom kajúcnika Františka Imreczeho: Rada RTVS zostala ako obarená, reláciu kritizuje. Zdroj: RTVS

„Následne som sa dozvedel, že od januára presúvajú reláciu na kanál 24, ktorý má rádovo nižší zásah ako prvý okruh. Pôvodná dohoda pritom bola, že od nového roka bude pokračovať na Jednotke v oveľa lepšom čase,” dodal Vagovič. Po jeho vyhlásení RTVS okamžite reagovala: „Zmluva s Markom Vagovičom bola podpísaná iba do konca roka 2022. Vzhľadom na to, že relácia na Jednotke nedosahovala očakávaný výkon v rámci sledovanosti a ani mediálnej odozvy, jej pokračovanie bolo naplánované v premiére v programovej štruktúre RTVS :24 a následne aj v repríze na Jednotke.”

A vyjadrila sa aj k jeho ďalším výhradám. „Je potrebné zdôrazniť, že RTVS ako verejnoprávne médium nesie zodpovednosť za vysielaný obsah, ktorý musí spĺňať nároky na objektivitu, vyváženosť a nestrannosť. Z tohto dôvodu nemohla akceptovať požiadavky pána Vagoviča o absolútnej slobode pri výbere tém a hostí. RTVS z pozície verejnoprávneho vysielateľa musí zabezpečiť výber hostí tak, aby spĺňala pravidlá vyplývajúce zo zákona. To sa týka zvlášť „živých káuz,“ kde ešte nepadol rozsudok o vine či nevine.”

A čo na to generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj? „Som presvedčený, že RTVS má mať odvahu odkrývať aj pre niektoré elity nepríjemné kauzy. Musí však dodržiavať princípy, ktoré stanovuje legislatíva a vnútorné normy. Mrzí ma, že pán Vagovič na túto možnosť rezignoval, ale je to, samozrejme, jeho rozhodnutie.”

