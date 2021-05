Hoci má Sisa Lelkes Sklovska (55) na chrbte už päť krížikov, postavičku by jej mohla závidieť nejedna mladica. Niet preto divu, že sa rada fotí v odvážnych pózach a miluje extravagantné outfity. Najnovším záberom však doslova vyrazila dych. Ukázala sa hore bez a ľudia sa do nej poriadne pustili. Speváčka im to nedarovala!

Ruku na srdce, ktorá žena by krátko pred 60-kou nechcela mať postavu ako Sklovska? Sisa si je veľmi dobre vedomá toho, že má stále sexi krivky. Aj preto ich s obľubou vystavuje na obdiv. Nedávno však zašla dosť ďaleko. „Konečne slnko,” napísala vytešená Sisa na Instagrame k fotke, na ktorej leží na svojej záhrade pri bazéne. Na tom by nebolo nič zvláštne, speváčka už mnohokrát pózovala v plavkách, no tentoraz je hore bez. Prsia si síce zakrýva rukami, no mnohí ľudia jej dali nemilosrdne pocítiť, že v tomto veku sa to už absolútne nehodí.

Andrea Verešová často zverejňuje obnažené fotky z dovoleniek. Zdroj: Instagram A. V.

„Juj, za mňa táto fotka nepekná. Nie vždy je všetko na odhalenie. Ale dôležité je, nech sa páčite sama sebe. Prajem všetko dobré,” odkázala jej istá Inka. „Je odvážna, ja by som sa s ovisnutou kožou nedal vyfotiť," napísal pod záber fanúšik Mirek. Sisa sa však vo veku 55 rokov rozhodne nemá za čo hanbiť. Čo si o tejto drsnej kritike Sisa myslí?

„Fotil ma manžel Juraj, nemal s tým žiadny problém. To nie je prvý raz, čo som takúto fotku zverejnila. Bežne dávam z dovolenky takéto fotky. A čo si kto o tom myslí, je každého osobná vec. Som s tým úplne v pohode, preto som to zverejnila. Je to úplne normálne. Iné ženy aké fotky dávajú, preboha, na Instagram,” rozhorčila sa Sklovska, ktorá narážala na rôzne známe krásky z Instagramu a neskôr ich aj menovala. To, že sa ukázala iba v spodnom diele plaviek, za tým si stojí a podľa jej slov to rozhodne nebolo cez čiaru.

„Keby som vyzerala, s prepáčením, ako stará rachétľa, tak sa nebudem tak vystavovať, to vám poviem na rovinu. Keď sa na to ešte cítim a u mňa je vek len číslo, ako mi moji kolegovia a kamaráti hovoria a pokiaľ si to môžem dovoliť, tak prečo by som to neurobila. Som umelec a estét (smiech),” pokračovala Sisa, ktorá si však plne uvedomuje, že tým mohla ľudí pobúriť.

Andrea Verešová často zverejňuje provokačné fotky z dovoleniek. Zdroj: Instagram A. V.

„Vidím, že som zase šokovala, ale veď dobre. Iné dámy dávajú kadejaké fotky! Veď, čo dáva taká Andrea Verešová alebo Simona Krainová? Ja som ešte oblečená, dobre?!" dodala speváčka.

Anketa Súhlasíte so Sisou, že jej fotka hore bez nebola cez čiaru? Áno 31% Nie, nemala to zverejniť 69% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

