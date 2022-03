Po viac ako roku musel Robo Papp opustiť reláciu Tajomstvo mojej kuchyne. Na mesiac ho vystriedala Katka Brychtová a najnovšie prišla svoje kuchárske zručnosti predviesť Eva Pavlíková. Kým moderátorka divákom takmer vôbec nesadla, z herečky sú nadšení. „Pani Evička je nádherná žena, obdivujem ju. Nech sa vám darí,” reagovala diváčka Janka. „Je to super nápad pozvať herečku pani Evku Pavlíkovú,” pridala sa Soňa. „Nesmierne tam sedí Evička Pavlíková, je top! Mohla by byť stálicou tejto relácie,” napísala Darina.

V relácii Tajomstvo mojej kuchyne sa predviedla aj Katarína Brychtová. Zdroj: RTVS

,,Konečne adekvátna náhrada za Kamilu Magálovú. Áno, pani Kamilka sa do tejto relácie hodila najviac, ale pani Evička tam tiež perfektne sadla," napísala diváčka Helenka. ,,Vtipná, milá a perfektná kuchárka. Pani Pavlíková by tam mohla ostať nastálo," napísal divák Kazimír. Vyzerá to tak, že divákom sa po boku Gaba Kocáka Pavlíková pozdáva až veľmi dobre.

Prečítajte si aj: