Nová farmárka Tereza prikvitla do šou len nedávno a už toho stihla viac než dosť. Okamžite jej do oka padol východniar Miki, s ktorým si hneď na druhý deň užila v sluhovni. K sexu však nedošlo. Až doteraz!

Tereze sa Miki zapáčil hneď, ako ho zbadala. A hoci on sa vyjadril, že to vôbec nie je jeho typ, ale keďže na Farme nemá veľmi z čoho vyberať, tak mu je dobrá aj ona, hneď počas jej druhej noci skončili spolu v sluhovni. Vtedy sa však iba bozkávali a šmátrali po sebe. Následne Tereza a Peťo skončili v dueli a bojovali proti Lune a Mesutovi. A aj keď prehrali, zo šou napokon nikto nevypadol.

Miki a Terka si už stihli spolu užiť. Zdroj: tv markíza

Farmári tak večer poriadne oslavovali. Opäť sa poriadne opili a v niektorých chvíľach sa to podobalo na farmárske orgie. Slobodná mamička Tereza to s alkoholom prehnala najviac. Neskôr jej prišlo zle a vonku zvracala. Ani to jej však nezabránilo v tom, aby zaklopkala Mikimu na dvere sluhovne. Ten jej otvoril s otvorenou náručou. Najprv jej síce vyčistil žalúdok, že keď bude takto chľastať a fajčiť, tak jej nedá ani pusu, no po chvíli sa už vášnivo bozkávali a po pár minútach boli diváci svedkami náruživého sexu. Nuž, Tereza tak celému Slovensku ukázala, aká je náruživá.

,,Výborne TeTe, misiu si splnila. Za 3 dni si stihla urobit hanbu v dueli, dogrcať sa a ani sa neumyť, zuby ani nehovorím a rozdať si to pred celým národom. Výborne, rodina musí byť hrdá," napísal divák Rado. ,,Dva dni dokopy na Farme a už rozťahuje nohy a Miki sa vyjadril, že ho nepriťahuje a chce len se*.... Otras, asi si myslí, že on je neviem aký kanec . To mohla radšej dnes vypadnúť po dueli, len hanbu si narobila a on to isté," reagovala znechutená diváčka Jana. ,,No tá Terezka. To je teda číslo. Neuveriteľné. Doma má dcérku, ktorá dychtivo pozerá. To je hnus," písali ďalší. ,,Akože vyspať sa s niekým, koho poznám 2 dni.... Pred celým Slovenskom.... Pred vlastnou rodinou.... To je teda úroveň," pridal komentár divák Andrej.

