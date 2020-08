Podľa informácií českého Blesku mala Gábina Mrkvicová prehrať boj s rakovinou zo soboty na nedeľu. K úmrtiu vraj nedošlo v nemocnici, ale priamo doma. Už pred piatimi rokmi porazila rakovinu prsníka, lenže nedávno jej lekári zistili, že má zhubný nádor na pankrease.

Ladislav Frej Zdroj: archív

„Že mi vypadali vlasy, to bolo to posledné, čo mi prekážalo. Chemoterapiu fakt nikomu neprajem, bolo to dosť hrozné obdobie,“prezradila nedávno českému Blesku. Herec tak namiesto svadby bude pripravovať pohreb.

Ladislav Frej mal s prvou ženou syna, no dvojica si nerozumela. Druhá manželka dvakrát potratila a aj to prispelo ku krachu ich vzťahu. S treťou partnerkou, herečkou Evelynou Steimarovou, tiež veľmi túžili po deťoch, ale márne. "Nešlo to. Mohli sme mať obaja deti, ale bohužiaľ nie spolu," opísal Frej v knihe Herecké manželstvo. Keď sa po roku rozvádzali, Evelyna už čakala dcéru Vendulu s textárom Zdeňkom Rytířom († 69) a Ladislav zase Kristínu s Věrou Galatíkovou. Herečka Galatíková bola jeho poslednou manželkou. S milovanou Gabrielou sa oženiť, žiaľ, nestihol.