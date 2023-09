Relácia o nakupovaní, ktorá patrí do každodenného programu nejednej Slovenky, ohúrila novou sériou. Prichádza však zmena. Súťažiace sa po nakupovaní doteraz zverovali do rúk šikovnej vizážistky Lucie „Lucid” Sládečkovej. Tá však na striedačku žije s dcérkou v Thajsku, kam nedávno opäť odletela. Časti, ktoré aktuálne bežia v televízii, natočila ešte pred odchodom. Domov sa tak skoro nechystá, a preto nie je žiadne prekvapenie, že ju v relácii musí niekto nahradiť. Svoje štetce a rúže posunula do rúk vizážistke Júlii Švehlovej, ktorá bude mať už čoskoro televíznu premiéru.

Vizážistka Lucid s dcérou Lydkou Zdroj: Instagram

„Ďakujem za príležitosť v TV JOJ. Milujem túto výrobu a denne ma bavilo sa s vami stretávať! Ďakujem vám, kolegovia, za každú pochvalu a super náladu! Veľmi dobre sa mi chodilo do práce. Všimli ste si, že sa ako vizážistky nestriedame. Momentálne dávam priestor, hoci na krátky čas, ale predsa, ďalšej vizážistke a držím jej palce, aby sa cítila rovnako skvele!” zverila sa Lucid.