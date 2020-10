Svoj veľký den prežil kvôli súčasným opatreniam pre pandémiu koronavírusu iba s manželkou Monikou (35) a synom Maxmiliánom (3). „Ale bolo to pekné. Ako som si naplánoval, tak sme upiekli kačicu s knedlou a s kapustou a k tomu som si dal dobré pivo. A Maxík nám nalial šampanské, ktorým sme si s Monikou ťukli,“ prezradil pre český Blesk Trávníček.

Pavel Trávniček s manželkou Monikou. Zdroj: archív

Zajtra si mal Pavel prevziať od českého prezidenta Miloša Zemana medailu za zásluhy v oblasti kultury. Udeľovanie šátnych vyznamenaní je ale kvôli vysokému nárastu nakazených koronavírusom – a s tým spojeným odporúčaním ministra zdravotníctva Romana Prymulu – odložené na budúci rok „Nevadí, počkám! Do toho som sa dozvedel, že by som mal dostať vyznamenanie aj z Nemecka. Zatiaľ je všetko v rovine rokovaní medi mojím menežmentom a príslušnou inštitúciou, ale pokiaľ to vyjde, tak to bude pre mňa nesmierna pocta,“ dodal legendárny herec a dabér, ktorý sa preslávil rolou princa v kultovej Popoluške. Trávníček je štvrtýkrát ženatý a má dokopy 3 synov.