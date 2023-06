Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Jeho otec Mikuláš Löwy sa narodil v Budapešti, pracoval v prešovskom kníhkupectve „U Stanovského“. Mama Jolana Lipová sa narodila v Rumunsku a viedla malé rodinné papiernictvo. „Otec si myslel, že mu ako Židovi nič nehrozí, keďže bol v tzv. zmiešanom manželstve, ženatý s kresťankou a mal dve kresťanské deti,“ spomína Peter Lipa. Keď mal Peter rok, otca vzali „na komandatúru“, ktorá bola na križovatke oproti domu, kde bývali. Tam otca väznili a následne transportovali do Osvienčimu a slobody sa už nedožil.

Peter Lipa je pre mnohých hudobných nadšencov symbolom jazzu. Zdroj: Instagram/lipa_peter

„Mama sa zľakla, že pôjdu aj po nás, deťoch. Zavrela obchod a zmizli sme z Prešova. Išli sme do Kláštora pod Znievom a tam nás ako siroty prijali rádové sestričky. Mama sa potom so svojou mamou ubytovala niekde na dedine. Tak sme prečkali, kým sa skončila vojna.“ Dlho po vojne žili v domnienke, že jedného dňa sa otec vráti a až keď mal Peter okolo 11 rokov, pochopil, že to tak nebude. „Po niekoľkých rokoch ho pred svedkami vyhlásili za mŕtveho. Asi v 15 rokoch som bol v rámci školského zájazdu v Osvienčime a na vlastné oči som videl tú hrôzu. Pochopiť sa to však nedalo,” povedal v minulosti. Skvelý hudobník v utorok 30. mája oslávil 80. narodeniny. Napriek vyššiemu veku rád spolupracuje s mladými hudobníkmi, ktorí vedia byť podľa jeho slov veľkou inšpiráciou aj pre hudobné stálice. Rodák z Prešova veľmi často vystupuje so synom Petrom Lipom mladším, ktorý rovnako patrí k najtalentovanejším slovenským hudobníkom. V umeleckom svete sa tiež angažuje aj ako organizátor a moderátor džezových podujatí.

Na snímke Peter Lipa počas slávnostného galavečera pri príležitosti 25. ročníka odovzdávania cien TREND TOP. Zdroj: EMIL VAŠKO

Lipa má na konte niekoľko úspešných albumov, medzi ktorými nechýba ani Lipa spieva Lasicu (2005), ktorý získal štyroch Aurelov. V máji 2012 vydal štúdiový album s názvom Lipa 68 a v októbri 2013 album Návšteva po rokoch, na ktorom sú takisto piesne s textami Milana Lasicu. V októbri 2016 vyšiel vinylový dvojalbum Podobnosť čisto náhodná. Kompilačná 2LP ponúka 20 pesničiek, ktoré vznikli na texty Milana Lasicu za posledných 35 rokov. Získal aj cenu Krištáľové krídlo, Cenu prezidenta republiky SR a bol vyhlásený za najlepšieho džezového speváka v Európe. V ankete časopisu Medzinárodnej džezovej federácie Jazz Forum sa medzi najlepšími európskymi džezovými spevákmi pravidelne umiestňoval už v 80. rokoch. Od roku 1976 je dramaturgom festivalu Bratislavské jazzové dni, od roku 1989 prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. Viac uznania sa mu však počas celej jeho kariéry dostalo skôr v zahraničí.



Vážna nehoda

Na jeseň 2021 mal džezový kráľ vážnu nehodu. Vodič kamióna zrazil lesnú zver, ktorá sa dostala na diaľnicu. Do kamióna ďalej narazili ďalšie dve za ním idúce vozidlá, čo zablokovalo celý úsek. A práve v jednom aute sedel aj Peter Lipa. „Vyslaní záchranári ošetrili muža s poraneným hrudníkom, našťastie pri vedomí. Do nemocnice ho previezli v stabilizovanom stave,“ povedala vtedy Alena Krčová, hovorkyňa záchrannej zdravotnej služby.

„Pozdravujem všetkých priateľov aj fanúšikov dobrej hudby. Mal som škaredú haváriu. Potom ma ošetrovali príjemní ľudia v nemocnici v Žiari nad Hronom. Teraz som doma. Mám zlomenú prsnú kosť a beriem lieky proti bolesti. Dúfam, že sa čoskoro uzdravím a budem môcť zasa spievať. Mám veľa plánov,“ prehovoril krátko po nehode Lipa.

Nedávno bol hosťom v relácii u Adely, kde prezradil okrem iného aj to, že nemá problém spolupracovať s mladými umelcami. Spevák má napr. dueto aj s exsuperstaristom Martinom Harichom (27). „Je to individuálne. Jeden to robí, druhý nie. Máme okolo seba kopu nových ľudí, žime s nimi nový život. Hudba je vlastne kľúč k tomu všetkému. Denne mi chodia ponuky, však stále robím festival a musím si všímať, čo sa kde deje. Koľkokrát do rána sedím a pozerám si ich tvorbu na hudobnom internetovom kanáli. Je toľko skvelých mladých nových muzikantov, ktorí priniesli novú kvalitu, novú múdrosť a radosť zo života, že mi nedovolí myslieť na to, ako bolo kedysi pred rokmi,“ prezradil Lipa.

A prečo každý zbožňuje jeho hit Štyri kone vrané? ,,Áno, majú to ľudia radi, lebo sa tam spieva o daňovom priznaní,” prezradil s úsmevom Lipa pred časom v markizáckom Teleráne. Napriek tomu, že už je v zrelšom veku, aj on ide s dobou a sleduje sociálne siete, kde sa občas prihovára fanúšikom. Tie mu spravuje jeho dcéra Katka, ktorú vždy poprosí, keď chce niečo zverejniť.