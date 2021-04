Ani počas tohtoročnej Veľkej noci sa nesmelo chodiť po šibačkách. Známe sexi krásky to však vôbec nemrzelo. Stačilo im, že sa na sociálnej sieti pochválili poriadne erotickými zábermi.

Umelá kráska Gabriel Jiráčková, ktorá je známa aj ako česká barbie Lolo ta Bella, pošteklila mužské zmysly ako sexi zajačik z erotického magazínu. Na sebe mala biele čipkované nohavičky, blúzočku, z ktorej jej takmer vypadli obrovské prsia, a dráždivé ušká. Nezaostávala však ani česká modelka Petra Němcová. Aj tá zverejnila fotku so zajačími ušami, no pánov istotne oveľa viac zaujalo to, že mala na sebe nohavičky, ktoré jej dosť presvitali.

Česká modelka Petra Němcová ako sexi zajko. Zdroj: Instagram

Rovnako aj transrodová modelka Paris Nemc, s ktorou si Boris Kollár vymieňal lačné správy, sa odfotila v latexovom korzete, a ako inak, so zajačími uškami.