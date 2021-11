Morbídne obézny Hodoň spôsobil v šou ešte v roku 2016 poriadny rozruch. „Je to všetko len moja chyba. Vyzerám otrasne. Vyzerám ako zviera,“ zúfal si vtedy nešťastník, ktorému robili problémy nielen chôdza, ale aj státie, obliekanie, dýchanie či spanie. Vďaka Extrémnym premenám sa mu podarilo zhodiť neuveriteľných 180 kg a v cvičení pokračuje aj naďalej. Dnes je z neho úplne iný človek. Venuje sa cvičeniu, no naďalej bojuje so závislosťou od jedla.

Ján Hodoň kedysi vážil takmer 300 kíl. Zdroj: tv markíza

„Aktuálne mám okolo 108 – 110 kíl. Stále som závislý od jedla. To si treba uvedomiť, že človek je do konca života závislý od jedla. Keď si to neuvedomí, je to jeden z tých bodov, ktoré môže prehnať,” prezradil v Teleráne Ján, ktorý si musí strážiť jedlo. „My, čo sme boli viac objemní, stále je tam nutkanie veľa jesť. Keď máte 300 kíl, stále tam je to nutkanie, aby to išlo hore,” pokračoval. „Nedávno som bežal polmaratón 21 km, nabudúce chcem už behať celý maratón,” prekvapil Hodoň, ktorý má poriadne vysoký cieľ.

Prečítajte si tiež: