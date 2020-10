Strašidelné pohorie Tribeč sa preslávilo aj vďaka spisovateľovi Jozefovi Karikovi a jeho knihe Trhlina, ktorá bola následne sfilmovaná. V snímke sa objavili Tomáš Maštalír a Mary Bartalos. Spomínané pohorie sa nachádza medzi tromi miestami, ktoré sú známe ako slovenský Bermudský trojuholník – Nitra, Zlaté Moravce a Partizánske. Už vyše 70 rokov sa v týchto končinách bez stopy strácajú obyčajní ľudia. V roku 1929 sa tu vytratil 48-ročný lesník Adam Samsály. Z rannej novembrovej obchádzky lesom sa do svojej chaty už nikdy nevrátil. O lesníkovi následne už nikto nič nepočul a ani trojmesačné pátranie nepomohlo záhadu vyriešiť.

Na snímke je záber z pohoria Tribeč Zdroj: archív

Asi rok na to zmizlo 18-ročné dievča Mária Švajzerová. Tá si cestu domov za rodinou z Mankoviec do Zlatna skrátila cez les. Rodina dievča už nikdy nevidela. Pátranie, do ktorého sa vtedy zapojili i dobrovoľníci, neviedlo k ničomu. Správa o podivnom zmiznutí sa objavila vo viacerých novinách. Ďalší prípad zmiznutia je z júna 2012, keď sa do tribečských hôr vybral na huby Jaroslav Buránsky z obce Žirany. Tajomné zmiznutie robotníka je evidované aj na nitrianskej matrike. Jeho bývalá manželka totiž po 8 rokoch od Jánovho zmiznutia požiadala úrady, aby ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho.

V poradí štvrtý prípad zmiznutia v tribečských lesoch sa od ostatných odlišuje. Pracovník Baťových závodov Walter Fischer sa síce bez stopy vyparil podobne ako ľudia z predchádzajúcich príbehov, no asi o pol roka neskôr ho úplnou náhodou našli živého v lesoch neďaleko Zlatých Moraviec. Walter bol v bezvedomí a pre početné popáleniny prevezený do nemocnice. Nikdy však záhadu svojho zmiznutia neobjasnil. Stratil pamäť a zo šokujúceho a traumatického zážitku sa nikdy nespamätal.

Zatiaľ posledný známy prípad zmiznutia je z roku 2019. 20-ročný Vladimír Švajlen odišiel z domu kúpiť si cigarety a následne zmizol bez stopy aj s bicyklom. Ozvať sa ešte stihol bývalej spolužiačke, do ktorej bol zamilovaný. Jeho telo našli o niekoľko dní neskôr. Bol obesený na strome na reťazi, ktorú si mal vziať z domu spolu s fľašou vodky, dvoma krabicami džúsu a plyšovým medveďom. Mladík to, že si siahne na život, zrejme plánoval dlhšie. Mal sa nájsť aj popísaný papier, ktorý by mohol byť listom na rozlúčku.

Prečítajte si tiež: