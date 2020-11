Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela v Pezniku stále funguje, no nie v starej budove, ale v novej. Pôvodné priestory nemocnice sú dnes v dezolátnom stave. Budova je pomenovaná podľa Philipa Pinela, významného francúzskeho lekára. Pinel sa preslávil najmä svojím presadzovaním humánneho prístupu v psychiatrickej liečbe. Areál je situovaný do zalesnenej prírody, ktorá poskytuje ideálne podmienky na odpočinok a psychohygienu. V súčasnosti nie je vstup do pôvodnej budovy zakázaný, no neodporúča sa, nakoľko aj stropy v nej sa rúcajú. Areál patrí Univerzitnej nemocnici v Bratislave, ktorá sa snaží o jeho predaj.

Tajomná psychiatria v Pezinku desí ľudí dodnes. Zdroj: archív

Príbehov o tomto mieste nie je málo, nečudo, že je obľúbené medzi lovcami duchov. Nadšenci zo Slovak Ghost Hunters ho navštívili tiež. „Jedna členka Slovak Ghost Hunters počula cez deň nevysvetliteľné zvuky. Po zotmení sme začali s naším klasickým vyšetrovaním - záznamom nahrávok. Už po pár minútach nahrávania sa nám podarilo zachytiť jasnú nahrávku. Niekto alebo niečo nám na nej odpovedá na našu otázku slovami ,bývam tu´,“ vyjadril sa vlani jeden z členov pre portál Najky.sk. Psychiatria v Pezinku poslúžila aj ako natáčacie miesto pre filmy, točili sa tam aj zábery do Trhliny.