Jeseň patrí móde a to nielen v metropolách, ako je Paríž, Londýn, Miláno alebo New York. Svoje módne podujatie, ktoré navštevuje množstvo známych osobností, má aj Bratislava. Na módnej akcii Fashion LIVE! sa to už v prvý deň hemžilo celebritami. Na prehliadky zavítala Patrícia Vitteková, keďže jej dcéra Sofia Zara v piatok predvádzala.

Prvý deň zo série módnych prehliadok pod názvom "Fashion LIVE!" v Bratislave. Na snímke Patrícia Vitteková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nával celebritiek však nastal až v sobotu. V tento deň mal prehliadku Milan Švingál, ktorého prišli podporiť jeho dobré kamarátky Jasmina Alagič a Zuzana Plačková. Čerstvá mamička dorazila v jeho outfite a hneď po prehliadke sa ponáhľala už domov za synčekom Dionkom. ,,Prehliadku Milana Švingála som si užila úžasne. Vedela som, že to bude brutálne. Modely som videla už pred pár dňami, keď som si u neho dala šiť outfit na dnešný večer. Nechala som to celé na neho, lebo viem že, čoho sa dotknú jeho ruky, tak vždy to je na jednotku,” povedala nám Zuzana.

Druhý deň zo série módnych prehliadok pod názvom "Fashion LIVE!" v Bratislave. Na snímke Alena Pallová, Jasmina Alagič Vrbovská, Zuzana Plačková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Najviac ľudí sa do sály nahrnulo pred prehliadkou Borisa Hanečku ktorý oblieka našu prezidentku Zuzanu Čaputovú a jeho múzou sa stala aj jej dcéra Emma. Začiatok mal byť o 21.00, no návrhár si zrejme povedal, že na dobré sa čaká a hostí nechal vydusiť 40 minút. Po úmornom čakaní sa jeho prehliadka konečne začala. A hoci trvala len desať minút, bol to skutočný zážitok. Teda aspoň pre niektorých. Na mólo najprv vyšli sexi páni s obrovskými ruksakmi na chrbte a s kúskami látky, akoby sa vrátili do doby ľadovej. A následne Hanečka hosťom doslova vyrazil dych. Jeho modelky sa totiž po móle prechádzali so žehliacimi doskami na chrbte, čo niektorých šokovalo, iných rozosmialo a tých ďalších, ktovie, možno inšpirovalo. V každom prípade na konci zožal obrovský potlesk.

Prečítajte si tiež: