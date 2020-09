Zora už niekoľko rokov pripravuje pre ženy fitpobyty nielen na Slovensku, ale aj pri mori. No keďže tento rok sa rozhodla dbať na bezpečnosť, do zahraničia pre koronavírus nešla a so žienkami cvičí a užíva si na Slovensku. A keď je čas, vyrazí si aj na nejakú akciu. Pred pár dňami sa objavila na Bratislavských módnych dňoch, na ktorých predvádzala. Po móle sa prešla ako ozajstná profíčka a šaty, ktoré predvádzala, jej veľmi pasovali.

Zora Czoborová Zdroj: instagram

Po prehliadke sa v priestoroch luxusného hotela konala malá afterpárty, ktorú si nenechala ujsť ani Zora. A práve tam ju kamarátky odfotili pri stene a fitneska sa snímkou hneď pochválila aj na sociálnej sieti. "Hovorí sa, že malé čierne šaty musí mať žena v šatníku. Ale aj tieto elegantné biele. Veľmi pohodlné," napísala Zora k fotke, ktorá však vyšla dosť nešťastne. Zora zvolila pózu, na ktorej vyzerá, akoby nemala ani 30 kíl a na prvý pohľad sa na seba dokonca ani nepodobá.